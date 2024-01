Giovanni Caccamo in concerto a San Giovanni Rotondo

Stamattina il cantautore ha affidato agli studenti il “Manifesto del cambiamento”

Grande attesa a San Giovanni Rotondo per il concerto del cantautore Giovanni Caccamo, che avrà luogo questa sera alle ore 19:30, presso il Santuario di Santa Maria delle Grazie della Città di San Pio.

Dopo aver condiviso con gli studenti delle scuole locali il suo “Manifesto del cambiamento”, precedentemente presentato alle Nazioni Unite per la Fondazione Andrea Bocelli, in serata questo straordinario artista regalerà a tutti i presenti un esclusivo concerto.

Questo manifesto culturale, creato dai giovani per la società del futuro, raccoglie sessanta testimonianze che mi auguro possano aiutare chiunque si trovi in un periodo di impasse a ritrovare la bussola interiore riuscendo a essere scintilla di un cambiamento

Giovanni Caccamo

L’attività è stata organizzata dall’ ITET “Luigi Di Maggio” e dai Frati Minori Cappuccini di San Giovanni Rotondo, come parte del progetto “San Giovanni Rotondo come Betlemme”, col sostegno dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Puglia e il patrocinio del Comune di San Giovanni Rotondo.

L’ingresso è gratuito.

Dopo la pubblicazione dell’album “Parola”, ho preso coscienza di come le azioni di un singolo acquistino il loro pieno valore nel momento in cui riescono a essere l’inizio di una nuova armonia condivisa.

Attraverso una risposta corale di centinaia di giovani, l’auspicio di Camilleri di far sorgere un nuovo “Umanesimo” poteva, forse, prendere vita. Ho deciso quindi di lanciare il concorso di idee “Parola ai giovani”, per la redazione del “Manifesto del cambiamento”, rivolto a chi come me, crede in un nuovo mondo possibile.

Per partecipare bisognava rispondere, per iscritto, alle domande: “Cosa cambieresti della società in cui vivi e come? Qual è la tua parola di cambiamento?”.

Ho incontrato migliaia di ragazzi in università, carceri e centri d’accoglienza, ascoltato i loro bisogni, le loro paure e la loro visione di futuro. Sono partito da qui, mia amata Italia, dalla speranza di trovare idee e prospettive su come renderti un posto migliore e su come noi giovani potremo sempre più imparare a prenderci cura di te. Il “Manifesto del cambiamento” custodirà le sessanta preziose testimonianze che mi hanno aiutato a trovare la strada.

Giovanni Caccamo