Il 2019 raccontato da SanGiovanniRotondoNET.it

L’anno appena passato, letto attraverso le nostre notizie

Con il 2019 che lascia spazio al nuovo anno anche SanGiovanniRotondoNET.it si lascia alle spalle 365 giorni di notizie sulla nostra città. Centinaia di articoli attraverso i quali vi abbiamo raccontato il nostro territorio e la comunità che lo anima.

Politica, cronaca, analisi, opinioni, segnalazioni, denunce, notizie belle e altre tristi. Nel bene e nel male abbiamo cercato di dare voce ai fatti della nostra San Giovanni, cercando di riportare sempre le notizie con puntualità e obiettività.

Il 2019 è stato il tredicesimo anno di attività del portale SanGiovanniRotondoNET.it, dal 2006 pioniere dell’informazione locale sul web.

Da qualche settimana abbiamo inaugurato il nuovo e moderno portale dalla modalità responsive, che consente una facile navigazione anche da smartphone e tablet. Migliaia le visite con un notevole incremento delle condivisioni social su Facebook, Twitter e da qualche tempo anche Instagram.

A tutti i nostri affezionati lettori auguriamo un nuovo anno ricco di buoni propositi per migliorare la nostra città!

Intanto noi della Redazione stiamo già lavorando per essere sempre al passo con i tempi e affinché nel 2020 SanGiovanniRotondoNET.it sia raggiungibile anche attraverso la App che ci permetterà di essere sempre con voi… in ogni momento e ovunque voi siate!

Ecco a voi un cameo dei principali avvenimenti di questo 2019 raccontati da noi: l’arrivo del nuovo Vescovo, padre Franco Moscone; la sfiducia al Sindaco Cascavilla; l’elezione di Michele Crisetti a primo cittadino; la nuova governance della Casa Sollievo della Sofferenza e tante altre.

GENNAIO

Far west in città: l’inizio del nuovo anno è coinciso con una serie di eventi criminosi verificatisi nell’indifferenza più totale. Rapine a esercizi commerciali, furti in casa, tentata rapina all’ufficio postale e incendi di autovetture

Padre Franco Moscone viene proclamato Vescovo nella sua città natale, Alba. Il 22 gennaio fa il suo ingresso nella diocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo.

FEBBRAIO

Padre Franco Moscone, appena nominato vescovo della nostra diocesi, fa il suo ingresso a San Giovanni Rotondo. In Largo 28 luglio, luogo che 103 anni fa vide l’arrivo di Padre Pio, il nuovo vescovo pronuncia queste parole: “In questo posto il 28 luglio 1916 ebbe inizio una meravigliosa storia che ha proiettato questa città al mondo”.

La città si ritrova senza sindaco: Costanzo Cascavilla rassegna le dimissioni e nel contempo 9 consiglieri comunali raccolgono le firme per mandare a casa l’amministrazione. Termina dopo meno di tre anni l’avventura del Sindaco Smart.

Una brutta storia di bullismo vede protagonista una giovane studentessa del liceo “Maria Immacolata”: divenuta oggetto di minacce e volgari offese perché evidentemente scomoda. Minacce, messaggi privati, la comparsa sotto casa di scritte e svastiche. La giovane non si è persa d’animo e grazie alla vicinanza della maggior parte dei suoi compagni ha avuto il coraggio uscire allo scoperto e provare a denunciare quelle calunnie che non possono essere tollerate in una società civile quale si proclama quella in cui viviamo.

MARZO

IL 5 marzo elicotteri e decine di volanti hanno svegliato di buon mattino la città di San Giovanni Rotondo. Una vasta operazione, denominata “Salus”, ha portato all’esecuzione di misure cautelari per 10 persone sul Gargano: stroncata la centrale dello spaccio di droga nella città di San Pio.

Iniziano le manovre politiche in vista delle elezioni comunali di maggio: il centrodestra decide di scegliere il proprio candidato attraverso le primarie. A sfidarsi saranno Nunzia Canistro, Mimmo Longo, Giuseppe Mangiacotti e Mauro Cappucci.

APRILE

Sarà Giuseppe Mangiacotti, presidente del consiglio comunale nell’appena conclusa legislatura Cascavilla, il candidato sindaco del centrodestra.

Il 6 aprile ricorre il decennale del terremoto de L’Aquila dove perirono due nostre concittadine, Ilaria Placentino e Luciana Pia Capuano.

Si dimette il direttore generale di Casa Sollievo della Sofferenza Domenico Crupi: Sono stati anni in cui Casa Sollievo della Sofferenza ha raggiunto obiettivi di sviluppo importantissimi – le parole del Dottor Crupi – tutti pianificati in funzione dei bisogni dei malati e nel solco della missione assegnataci dal nostro Fondatore”. Per sostituirlo la Santa Sede opta per una scelta interna e promuove il direttore amministrativo Michele Giuliani.

Calcio: il Real San Giovanni è promosso in I Categoria.

Anche il Movimento 5 Stelle scioglie la riserva sul candidato sindaco: sarà Nunzia Palladino. Pochi giorno dopo ufficializzano le candidature Roberto Cappucci (Rifondazione Comunista) e Michele Crisetti (centrosinistra). Saranno in quattro a contendersi lo scranno più alto di Palazzo S. Francesco nelle elezioni fissate per il 26 maggio.

La BCC chiude i festeggiamenti per il centenario con una tavola rotonda alla quale prende parte il Premier Giuseppe Conte.

MAGGIO

Città in festa per l’arrivo della tappa del Giro d’Italia: una corsa avvincente che vede, sul traguardo allestito in viale Aldo Moro, la vittoria in volata di Fausto Masnada e la maglia rosa sulle spalle di Valerio Conti.

Elezioni comunali: sarà il ballottaggio tra Michele Crisetti (centrosinistra) e Giuseppe Mangiacotti (centrodestra) a decretare chi sarà il nuovo Sindaco di San Giovanni Rotondo. Buono il risultato della pentastellata Nunzia Palladino. Solo il 4,23% per Roberto Cappucci (RC).

GIUGNO

Michele Crisetti ribalta i pronostici e i numeri della vigilia: viene eletto Sindaco nel turno di ballottaggio. Battuto di netto lo sfidante Giuseppe Mangiacotti. Molti i volti nuovi (ma molti anche i vecchi) nel rinnovato consiglio comunale.

Successo per il raduno nazionale del volontariato di Protezione Civile. Un raduno fortemente voluto nella nostra città in onore di San Pio, patrono delle associazioni di Protezione Civile.

Concerto inaugurale dell’Organo Monumentale della Chiesa Madre. Terminato il restauro, l’antico organo torna all’antico splendore.

La città ricorda il caporalmaggiore Pasquale Dragano, nel ventesimo anniversario della sua tragica scomparsa.

LUGLIO

Ad un mese circa dalla sua elezione, il Sindaco Michele Crisetti nomina la sua squadra di governo.

I nuovi assessori sono Antonella Tenace (Bilancio), Tommaso Dimartino (urbanistica), Mariapia Patrizio (vicesindaco – Politiche sociali), Pasquale Chindamo (Lavori pubblici), Antonio Cafaro (Ambiente). Salvatore Ricciardi eletto presidente del Consiglio Comunale.

Un incendio divampato nel deposito comunale di Pozzo Cavo manda in fumo tutto il parco mezzi della ditta che gestisce il servizio di raccolta della nettezza urbana. Si teme l’azione dolosa.

AGOSTO

L’incendio ai mezzi della raccolta rifiuti scuote la città. Legambiente chiede subito l’istituzione di un distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco.

Dopo anni di lavori apre finalmente la nuova sede del Distretto Socio Sanitario di San Giovanni Rotondo, sita in corso Roma.

SETTEMBRE

Partecipazione per l’iniziativa Puliamo il mondo 2019 con centinaia di cittadini che si sono adoperati per la pulizia della città e delle zone limitrofe al centro abitato. Un coinvolgimento attivo di associazioni culturali, di volontari, di scolaresche e di cittadini che hanno fatto sentire il loro NO all’abbandono incontrollato e illegale di rifiuti sul territorio.

Michele Pirro è campione italiano del CIV Superbike: settimo titolo italiano

Grande sorpresa sul piazzale della Chiesa di San Pio, nel giorno della veglia di preghiera per la morte di Padre Pio, per l’esibizione del famoso tenore Andrea Bocelli. I numerosi fedeli presenti hanno avuto l’inaspettato onore di poter ascoltare uno dei più grandi artisti a livello mondiale, arrivato in città come semplice pellegrino, da anni molto devoto a San Pio.

Fridays for Future. Gli studenti di San Giovanni Rotondo raccolgono l’appello di Greta e scendono in piazza per il terzo sciopero globale per il clima.

OTTOBRE

Si conclude la peregrinatio del saio delle stimmate di Padre Pio. In un anno e mezzo la teca contenente il saio è stata venerata in numerose e significative realtà nazionali ed estere.

Successo per l’iniziativa #ioleggoperchè in favore dei bambini ricoverati nella Pediatria del Poliambulatorio “Giovanni Paolo II”: moltissime le donazioni che sono servite all’acquisto di libri che saranno utilizzati per allestire la biblioteca della Scuola Ospedaliera Paritaria “Casa Sollievo della Sofferenza” presente all’interno della struttura sanitaria.

NOVEMBRE

L’icona pellegrina della Madonna Nera di Częstochowa a San Giovanni Rotondo dà il via alle celebrazioni per il centesimo anniversario della nascita di san Giovanni Paolo II.

Nei giorni della peregrinatio la reliquia del corpo di San Pio da Pietrelcina è traslata nella vecchia cripta della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, che ha ospitato le spoglie del santo con le stimmate dalla sua morte fino al 2010. vi resterà per tutto il periodo invernale.

Avvelenamenti e maltrattamenti sui cani: l’Enpa lancia l’allarme. E il canile comunale è al collasso.

La Festa dell’albero 2019 celebra la vita. La prima edizione dell’iniziativa “Fateci crescere Insieme” regala alla città 208 alberi: uno per ogni bimbo nato nella nostra città nel 2018.

È ufficiale: finalmente dopo anni di attesa San Giovanni Rotondo avrà un distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco.

DICEMBRE

Un nuovo portale per SanGiovanniRotondoNET.it: veste grafica rinnovata e servizi più fruibili per gli utenti. Un sito moderno e sempre più social.

San Giovanni Rotondo tra i Comuni “ricicloni” di Puglia 2019: la città con il 65% di raccolta differenziata è in linea con la percentuale imposta dalla normativa, ma sono ancora troppi gli incivili che lasciano rifiuti per strada e tra i boschi.

Michele Giuliani, Direttore Generale della Casa Sollievo della Sofferenza, ci parla dei suoi primi mesi alla guida dell’Opera di San Pio: “Stiamo portando una mentalità nuova, senza tralasciare le nostre radici e dimostrando di essere sempre all’altezza delle aspettative, del bisogno di cure per le persone che si rivolgono a noi”.

