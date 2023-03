“Il mondo delle professioni sanitarie si racconta ai giovani”

Il Prof. Vincenzo D’Angelo incontra gli studenti del Liceo “Maria Immacolata” di San Giovanni Rotondo per un seminario di formazione

Nell’articolato programma dal titolo “Il mondo del lavoro si racconta ai giovani” delle attività formative inerenti al PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento), che il Liceo Statale “Maria Immacolata” di San Giovanni Rotondo ha organizzato per il corrente anno scolastico, in convenzione con il Distretto 2120 del Rotary International – Puglia e Basilicata Club di San Giovanni Rotondo, di notevole risalto è stato il seminario tenuto, sabato 4 Marzo dal dottor Vincenzo D’Angelo, già Primario del reparto di Neurochirurgia dell’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza”, per gli studenti delle classi Quinte dei vari indirizzi Liceali.

In riferimento al mondo delle professioni sanitarie e nella fattispecie alla professione medica, ai giovani studenti chiamati, in gran parte e prossimamente, ad una scelta di prosieguo negli studi, il dottor D’Angelo ha illustrato la facoltà di Medicina e Chirurgia.

Una presentazione completa, accurata ed aggiornata che ha riguardato un interessante excursus sulla storia della medicina, i nuovi test per l’ammissione, i piani di studio annuali, i percorsi di specializzazione successivi alla laurea e gli sbocchi lavorativi.

Una tranche del seminario, altrettanto degna di nota e che ha ulteriormente calamitato l’attenzione dei ragazzi è stata quella in cui il relatore ha parlato della sua stessa esperienza di neurochirurgo e ha prospettato le nuove frontiere della Neurochirurgia.

«Un incontro formativo che per l’autorevolezza del relatore e la compiutezza delle informazioni ha lasciato il segno nei nostri studenti!»- è il commento del dirigente scolastico Antonio Tosco