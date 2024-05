“In Cordis et Organo”: concerto per arpa e organo con Teresa Viola e Stefano Perrotta

“Il Suono delle Pietre – Itinerario concertistico dal Gargano al Salento” è un viaggio affascinante che unisce il Gargano al Salerno all’insegna della musica e dell’arte.

Sette tappe lungo tutta la Puglia, attraverso luoghi e chiese di grande interesse storico-culturale che custodiscono alcuni dei monumenti preziosi del ricco patrimonio organario nazionale edificati nell’arco di quattro secoli.

Sette concerti per fare e ascoltare musica tra gli edifici simbolo della storia delle nostre comunità, costruiti dai pugliesi plasmando le pietre di Puglia; sarà un’occasione unica di incontro tra le generazioni e di scambio di informazioni che coinvolgeranno corpo, intelletto e spirito.

Cornice del secondo appuntamento sarà la Chiesa di Sant’Onofrio anacoreta: un monumento di fede e bellezza architettonica, che affascina e ispira i visitatori con i suoi affreschi medievali e le sue maestose colonne che testimoniano secoli di devozione e contemplazione. Al centro della magnificenza di questa chiesa, l’organo protagonista di questo concerto, una meraviglia dell’ingegneria musicale, costruito nel 1998 dalla ditta Francesco Zanin di Codroipo, una testimonianza tangibile dell’interconnessione tra musica, contemporaneità e spiritualità.

In un’atmosfera di sacralità e storia, sabato 11 maggio alle ore 20, si esibiranno in concerto l’arpista Teresa Viola e l’organista Stefano Perrotta.

Entrambi, con una solida formazione artistica tra Germania, Olanda e Norvegia, sono vincitori di prestigiosi concorsi internazionali e si esibiscono regolarmente sia come solisti che con orchestre, nei più importanti festival e rassegne in Italia e all’estero.

Il programma del concerto, intitolato In Cordis et Organo, oltre a compositori enormi come Johann Sebastian Bach e Georg Friedrich Händel, che hanno segnato la storia della musica e influenzato tutta la produzione successiva, presenta in scaletta una fantasia per organo e arpa di Rachel Laurin, compositrice canadese prematuramente scomparsa, di cui l’opera testimonia l’impegno per la produzione organistica contemporanea.

L’ingresso per tutti coloro che volessero prender parte a questo intreccio sonoro in cui i due strumenti dalla timbrica distintiva si fonderanno armoniosamente, è gratuito. L’arpa, con le sue corde sottili e la sua capacità di produrre suoni eterei e avvolgenti, e l’organo, maestoso e possente, capace di riempire lo spazio con note maestose e profonde, promettono di rendere unica l’esperienza immersiva di questo appuntamento.

L’intero progetto, organizzato dalla Camerata Musicale Barese e cofinanziato da Fondazione Puglia, è coordinato dal M° Francesco Di Lernia, ricercatore, concertista e professore di organo per conto della Camerata Musicale Barese, istituzione storica della nostra Regione e anima dell’iniziativa.

Sabato 11 maggio 2024

Chiesa di Sant’Onofrio anacoreta ore 20.00

In Cordis et Organo

Teresa Viola, arpa

Stefano Perrotta, organo

Ingresso libero fino ad esaurimento posti