Inaugurato a Casa Sollievo il nuovo sistema angiografico di ultima generazione

La nuova apparecchiatura è stata finanziata grazie al generoso lascito testamentario del professor Arturo Nicolás Jiménez-Vera di San Diego, California (USA)

Ieri mattina, presso l’Unità di Radiologia e Neuroradiologia Interventistica dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, il presidente, l’arcivescovo padre Franco Moscone, ha impartito la benedizione al nuovo sistema angiografico Philips Azurion 7 M20 installato di recente al terzo piano del complesso ospedaliero. Alla cerimonia sono intervenuti il direttore generale Gino Gumirato, il direttore sanitario Gabriella De Vincentis e tutto il personale del reparto.

Il nuovo sistema angiografico rappresenta un importante salto tecnologico perché migliora la precisione diagnostica e la sicurezza degli interventi e avrà un ruolo chiave nella medicina personalizzata e nella cura mininvasiva delle patologie oncologiche, vascolari e cerebrovascolari. I software innovativi di cui è dotato, inoltre, permetteranno il risparmio di dosi di radiazioni e consentiranno di visualizzare in maniera molto precisa le traiettorie per trattare le lesioni tumorali guidando l’operatore e fornendo la progressione in tempo reale dello strumento lungo il percorso tracciato.

«La nuova apparecchiatura ci consentirà di trattare, con tecniche mininvasive sia endovascolari che percutanee, diverse patologie anche ad alta complessità – spiega Giovanni Ciccarese, medico responsabile dell’Unità di Radiologia e Neuroradiologia Interventistica dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza –. Tra queste rientrano soprattutto: diverse malattie oncologiche maligne, come l’epatocarcinoma e i tumori ossei; malattie vascolari e cerebrovascolari, tra cui aneurismi cerebrali, malformazioni artero venose celebrali e steno-occlusioni vascolari; patologie tumorali benigne, come il fibroma uterino e l’osteoma osteoide; condizioni degenerative, come l’ernia discale e l’artrosi del ginocchio; patologie traumatiche, come fratture vertebrali e sanguinamenti acuti; patologie urologiche come il varicocele e l’idronefrosi».

Il nuovo sistema angiografico potenzierà ulteriormente l’attività dell’Unità di Radiologia e Neuroradiologia Interventistica dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza che riveste un ruolo fondamentale per il territorio pugliese essendo inserita nelle reti delle patologie tempo-dipendenti emorragiche, come i politraumi, e dell’ictus ischemico acuto.

Solo nel 2024, grazie alle due sale angiografiche operative dal lunedì al venerdì e al lavoro di 6 medici, 5 tecnici e 6 infermieri in reperibilità h24, l’Unità ha effettuato oltre 1.600 interventi, accogliendo pazienti provenienti principalmente dalla Puglia e dalle regioni limitrofe di Campania, Calabria, Basilicata, Molise e Abruzzo.

Il nuovo angiografo è stato interamente finanziato grazie al lascito ereditario del professor Arturo Nicolás Jiménez-Vera di San Diego, California (USA), venuto a mancare all’età di 95 anni il 25 marzo del 2024. Di origini cilene, dopo gli studi in ingegneria emigrò negli Stati Uniti. Nel 1960, spinto da una fede profonda alimentata dalla preghiera, partì per San Giovanni Rotondo per avvicinarsi a Padre Pio e ai suoi insegnamenti, fino a diventarne figlio spirituale. Rimase tre mesi nel paesino garganico durante i quali conobbe il Frate e la sua creatura, la Casa Sollievo della Sofferenza, che in quegli anni muoveva i primi passi. Al suo ritorno negli Stati Uniti, durante gli studi per il dottorato in Letteratura Spagnola, conobbe la donna che sarebbe diventata sua moglie, Nancy. Nel 1970 gli venne affidata la cattedra di Letteratura Spagnola alla San Diego State University, incarico che mantenne per 22 anni. Nel 1974 Arturo e Nancy entrarono nel Terzo Ordine Francescano e Arturo assunse il nome di Guadalupe Pio, scegliendo di vivere secondo i valori francescani. Dedicò la sua vita ad aiutare il prossimo e maturò una profonda compassione verso i malati, prestando servizio come ministro straordinario dell’Eucaristia e visitando chiunque fosse malato o morente per offrire conforto spirituale e sostegno con la preghiera.

«Siamo profondamente grati per il lascito testamentario ricevuto dal professor Jimenez Vera che ho avuto modo di conoscere, in videoconferenza, come persona molto devota a Padre Pio, umile, misericordiosa e profondamente legata all’Ospedale ‒ha sottolineato Gino Gumirato, direttore generale dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza ‒. La sua generosità non ci ha permesso soltanto di acquistare un sistema angiografico ma ci consentirà di continuare sulla strada intrapresa del rinnovamento tecnologico dell’Ospedale con diversi acquisti già effettuati e che saranno presto disponibili a beneficio di tutto il territorio e di tutti pazienti che si rivolgono a Casa Sollievo per le cure. Nel dettaglio si tratta di: un altro sistema angiografico dotato di detettore digitale per l’Unità di Emodinamica; 2 TAC con detettore a 256 strati e intelligenza artificiale per l’Unità di Radiologia; 6 ecografi e numerose altre apparecchiature».

Alla cerimonia di inaugurazione di questa mattina ha preso parte anche Isabel Reinhardt, amica di famiglia ed esecutrice testamentaria del professor Jiménez-Vera, la quale ha scoperto una targa in sua memoria e in ricordo del suo generoso gesto.