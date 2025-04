“Intelligenza Artificiale tra etica, innovazione e legalità”

Nuovo appuntamento promosso dalla BCC San Giovanni Rotondo

In un momento di grandi cambiamenti per la nostra società, nasce l’esigenza di un confronto che intrecci etica, filosofia e tecnologia, un dialogo ampio e aperto, in cui riflettere sul ruolo del pensiero nell’era digitale, sulle opportunità globali generate dalla tecnologia, sulla posizione dell’uomo, e su ciò che significa, oggi, promuovere il progresso tecnologico mantenendo saldo il senso di responsabilità etica.

La Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo organizza: “Intelligenza artificiale, fra Etica, Innovazione e Legalità“, che si terrà il 13 maggio 2025, a partire dalle ore 9,00 presso l’auditorium “Maria Pyle” – Chiesa di San Pio, a San Giovanni Rotondo.

L’evento vedrà la partecipazione straordinaria di Don Alessandro Mantini – Docente di Teologia Università Cattolica del Sacro Cuore che terrà la Lectio Magistralis: “L’Intelligenza Artificiale tra Opportunità e Rischi. Una Visione Etica” e del Generale di Divisione Guido Mario Geremia, Comandante Regionale della Guardia di Finanza Puglia.

Interverranno inoltre Giuseppe Palladino, Presidente della BCC San Giovanni Rotondo, monsignor Franco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo; Michele Giuliani, Direttore Amministrativo di Casa Sollievo della Sofferenza; Stefano Zoni, Responsabile Area Data & Analytics Gruppo Cassa Centrale; Luca Grilli, Professore Ordinario Metodi Matematici per l’Economia delle Scienze Attuariali e Finanziarie Università di Foggia e Giovanni Spinapolice, Avvocato e Artista Interdisciplinare.

L’incontro vuole essere un’occasione di confronto e riflessione sulle opportunità e sui rischi su quale futuro ci aspetta ora che l’intelligenza artificiale entra nella nostra società sempre più connessa.

Le parole del Presidente della BCC San Giovanni Rotondo, Giuseppe Palladino: “Questo evento nasce con l’obiettivo di affrontare una tematica di grande attualità attraverso differenti punti di vista, come quello dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella sanità, un’opportunità per la cura e la ricerca. Una vera e propria rivoluzione, per la quantità di dati e analisi che, anche a livello finanziario e bancario, si potranno analizzare. Le domande che oggi ci poniamo sono diverse e tutte in attesa di risposta. Ci appartiene ed è comune, il desiderio di capire quale scenario futuro ci attende con l’intelligenza artificiale messa al servizio della persona. E quale utilizzo, oltre all’ambito sanitario e finanziario, le Istituzioni potranno farne. Pensiamo ad esempio alla criminalità finanziaria. Il dilemma fra scienza ed etica è costantemente aperto e le riflessioni di Don Alessandro Mantini – Docente di Teologia Università Cattolica del Sacro Cuore su “L’Intelligenza Artificiale tra Opportunità e Rischi: Una Visione Etica” saranno utili per offrire uno spunto di riflessione a cittadini, imprese e giovani sul valore di questa nuova rivoluzione digitale e umana”.