La ASL Foggia attiva numero per emergenza Coronavirus

In caso di sintomi non recarsi di persona in pronto soccorso e ambulatori

L’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Foggia ha attivato un numero dedicato all’emergenza per il Coronavirus.

I cittadini che necessitano di informazioni e chiarimenti, possono rivolgersi al numero 0881 884018, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30.

Sempre per avere informazioni, i cittadini possono rivolgersi al numero verde 1500 istituito dal Ministero della Salute e attivo 24 ore su 24.

Come da Disposizione della Regione Puglia del 24 feb. 2020 prot. n. 667/sp, i cittadini provenienti da Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e che hanno soggiornato in queste Regioni negli ultimi 14 giorni, dovranno compilare il modulo di censimento e trasmetterlo alla e -mail covid19.info@aslfg.it.

I cittadini che sono venuti in contatto con eventuali casi confermati di Coronavirus devono effettuare telefonicamente la segnalazione obbligatoria al proprio medico curante.

Per contrastare la diffusione del Coronavirus si raccomanda di non accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso, agli ambulatori del medico di famiglia e della guardia medica.

In caso di sintomi come febbre, tosse e problemi alle vie respiratorie la ASL Foggia invita i pazienti a contattare telefonicamente il proprio medico di medicina generale, la guardia medica o il 112.

I medici di famiglia e la guardia medica che vengono a conoscenza di casi sospetti non effettueranno visite a domicilio ma, dopo un triage telefonico ai propri assistiti, avvieranno la procedura con il 112.

