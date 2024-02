La Puglia è d’argento ai Campionati della Cucina Italiana

Nel team anche il sangiovannese Simone Conte

Si sono svolti dal 18 al 20 febbraio i Campionati della Cucina Italiana, giunti alla loro 8ª edizione.

La kermesse si è svolta all’interno della manifestazione “Beer & Food Attraction”, presso il centro fiere di Rimini: si è rinnovata così anche quest’anno la collaborazione fra Italian Exibition Group e la Federazione Italiana Cuochi per la più importante e completa competizione culinaria nazionale, riconosciuta dal circuito Worldchefs.

La Puglia conquista una meritatissima medaglia d’argento e il premio della critica gastronomica. Ad aggiudicarsi il presigioso riconoscimento è stato il team regionale Unione Cuochi, valutato da una giuria di fama internazionale presieduta dallo chef Domenico Maggi.

In gara una squadra di giovani ma già preparatissimi chef: Vito Chiapperino, Giuseppe Scarlato, Giuseppe Angino, Francesco Villani, Donato Soldani, Fabiana Milone, Matteo Distaso e Matteo Milone, capitanati dal team manager Domenico Lampedecchia.

Anche un nostro concittadino ha dato il suo contributo nella conquista dell’ambito premio: del team Puglia ha fatto parte infatti lo chef Simone Conte (nella foto il terzo da sinistra), stimato cuoco e docente della nostra città, membro dell’Associazione Cuochi Gargano e Capitanata.

Simone Conte come si legge nella menzione “ha partecipato attivamente alla competizione dimostrando capacità professionali e doti artistiche nell’elevare il patrimonio culturale della cucina italiana“. Un medaglia quindi meritatissima per il nostro rappresentante da anni sempre in prima linea, assieme alla sua associazione, nelle manifestazioni culinarie cittadine.

Chef Conte e i suoi colleghi in quattro ore hanno realizzato un menù completo, per 45 persone presentando nell’ordine Amuse-Bouche, Rocher di mare verso l’oriente, Infusi di Gioia , Main course Profumo in masseria, Dessert e Dosami.

Un team affiatato che dopo mesi di assidua preparazione è arrivato a Rimini per questa competizione, raggiungendo un risultato storico.

“La partecipazione a competizioni di questo livello – raccontano gli chef del Team Puglia – rappresenta sempre un momento di crescita, dove si consolidano le amicizie e si creano nuovi rapporti personali e professionali. Ringraziamo gli sponsor che ci hanno sostenuto in questa avventura. Siamo già al lavoro per le prossime importanti competizioni, per raggiungere sempre migliori obiettivi portando in alto il nome e la tradizione culinaria della nostra amata Puglia“.