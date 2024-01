Presentazione del volume realizzato con il patrocinio del Consiglio Regionale

A 30 anni dalla salita al cielo di don Tonino Bello, il Consiglio Regionale della Puglia ha pubblicato un volume dedicato al Vescovo di Molfetta e presidente di Pax Christi dal titolo“Le parole di Don Tonino Bello – Per una politica dei volti”.

Il libro sarà presentato lunedì 8 gennaio alle ore 19.00 presso il Centro di Spiritualità Padre Pio.

Al dibattito, moderato dal direttore di Padre Pio TV Stefano Campanella, parteciperanno Sergio Clemente, consigliere regionale; Michele Giuliani, direttore amministrativo di Casa Sollievo della Sofferenza; don Pasquale Rubini, parroco della cattedrale di Molfetta e autore del volume; Gaetano Cusenza, consigliere comunale e coautore del libro; fr. Pasquale Cianci, OFM Cappuccini. Concluderà i lavori l’on. Ettore Rosato, componente della commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati.

Le parole di don Tonino Bello sono più che attuali in un tempo caratterizzato da conflitti e da una complessa povertà economica, morale e culturale. Esse travalicano il confine della Chiesa e diventano patrimonio di uomini e donne che vogliono assumersi la responsabilità di costruire nel presente il mondo futuro.

Il suo magistero si rivolge anche a quanti dedicano la propria vita per lo sviluppo del bene comune. Infatti dalle parole del Venerabile Vescovo emerge una visione politica che superando i legami con il conflitto e la violenza spazia i propri orizzonti nei percorsi della giustizia e della libertà.

Per questo il volume vuole decifrare le parole di don Tonino per favorire un’azione sociale che metta al centro il volto di persona umana, essendo capaci di creare, con il linguaggio simbolico che le caratterizza, dei filtri interpretativi della realtà per denunciare le criticità, orientando a rinunciare alla logica dell’autoreferenzia­lità narcisistica per annunciare nuovi progetti di speranza.

Il volume ha, infatti, la finalità di far ascoltare gli insegnamenti che il Vescovo rivolge ai politici per creare un’azione sociale attenta ai volti delle persone, ai vissuti di ciascuno, storie che raccontano la bellezza e la fragilità dell’humanum. Il testo curato da don Pasquale Rubini è l’esito dei contributi di uomini e di donne impegnati in politica e nelle istituzioni pubbliche che si sono lasciati coinvolgere dalle parole di don Tonino.