“Letteratura e Territorio” riparte con Marcello Veneziani e Cristina Comencini

Due importanti appuntamenti culturali organizzati dalla BCC San Giovanni Rotondo

Dopo lo straordinario successo dell’appuntamento inaugurale della seconda edizione, che ha visto protagonista il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, torna la rassegna culturale “Letteratura e Territorio”, promossa dalla BCC San Giovanni Rotondo insieme a Gargano Vita, con i patrocini della Regione Puglia, della Provincia di Foggia, dell’Università degli Studi di Foggia e la collaborazione della libreria Ubik Foggia.

Il progetto culturale, nato per favorire il dialogo tra autori e territorio, prosegue con due nuovi appuntamenti dedicati alla letteratura e al pensiero contemporaneo, che vedranno protagonisti due importanti firme della cultura italiana.

Il primo incontro è in programma martedì 31 marzo 2026 alle ore 18.30 presso l’Auditorium Maria Pyle, nel complesso della Chiesa di San Pio da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo. Ospite della serata sarà il giornalista, scrittore e filosofo Marcello Veneziani, che presenterà il suo libro Nietzsche e Marx si davano la mano.

Il secondo appuntamento si terrà giovedì 9 aprile 2026 alle ore 18.30, sempre all’Auditorium Maria Pyle. Protagonista sarà la regista, sceneggiatrice e scrittrice Cristina Comencini, che presenterà il suo libro L’epoca felice.

«Siamo particolarmente felici – dichiara il presidente della BCC San Giovanni Rotondo, Giuseppe Palladino – del ritorno della rassegna “Letteratura e Territorio” con nuovi appuntamenti che continuano ad animare il dibattito culturale della nostra comunità. Il successo della prima edizione e della successiva Summer edition, unitamente all’ottima partecipazione registrata al primo incontro della seconda stagione, ci incoraggiano a proseguire su questa strada, portando nel nostro territorio autori e voci autorevoli del panorama culturale italiano. Per la nostra banca sostenere iniziative come questa significa contribuire non solo alla crescita economica, ma anche a quella culturale e sociale del Gargano e della provincia di Foggia».

Sottolinea il valore dell’iniziativa anche il presidente di Gargano Vita, Donato Antonacci: «La rassegna rappresenta un’occasione preziosa di incontro e di confronto per il territorio. Cultura e comunità sono elementi profondamente connessi e iniziative come questa contribuisc

ono a rafforzare il senso di partecipazione e di appartenenza, offrendo al pubblico momenti di riflessione e dialogo con protagonisti della cultura italiana».

“Letteratura e territorio” si inserisce nel più ampio impegno della BCC San Giovanni Rotondo a sostegno della crescita culturale e sociale del territorio, accanto alle consuete attività a favore dello sviluppo economico locale.