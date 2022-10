Lo Juventus Club “Nicola Cisternino” compie 50 anni

Tra i sodalizi più longevi di Puglia

Grande festa per i 50 anni dello Juventus Club “Nicola Cisternino” di San Giovanni Rotondo. Nato nel 1972 il club rappresenta una vera e propria istituzione per gli appassionati della Vecchia Signora del calcio italiano.

Cinquant’anni sono passati da quando un gruppo di tifosi e appassionati decide di aprire una sede fisica dove trascorrere il tempo libero, il famoso ‘dopolavoro’, e vedere insieme le partite della Juventus in tv. Tanti giovani di allora hanno avuto occasioni di socializzazione grazie alle tante manifestazioni organizzate: dalle iniziative natalizie (tombolate, Babbo Natale, Befana ecc.), alla pentolaccia a carnevale, fino alle gite sulla neve o al mare per i soci e le loro famiglie.

Il club dal 2001 è intitolato a Nicola Cisternino, grande tifoso juventino, personaggio politico e sindacale scomparso prematuramente nel dicembre 2000.

Tutti i componenti del direttivo unitamente ai soci si ritroveranno domani sera per una serata all’insegna dei ricordi e del divertimento, uniti nell’amore verso la Vecchia Signora del calcio italiano.

Non mancheranno i momenti di commozione nel ricordare tutti gli amici che non ci sono più a partire appunto da Nicola Cisternino, uno dei fondatori di questo club. Il suo ricordo è sempre vivo come testimonia la presenza all’interno del club dei suoi figli, anche loro bianconeri doc. Verranno ricordati anche Michele Biancofiore, nel decimo anno della sua scomparsa, e Pietro Urbano scomparso pochi mesi fa.

Il direttivo del club è composto da inossidabili tifosi bianconeri come il presidente Michele ‘Lellino’ Riontino, Matteo Placentino, Mario Zipeto, Franco Cisternino, Nicola Russo, Pasquale Roca, Giuseppe Lecce e Pietro D’Addetta.