Michele Pirro e Ducati sul tetto del mondo

La casa di Borgo Panigale vince il Mondiale Costruttori MotoGp 2020

Dopo 13 anni dall’ultimo titolo vinto la Ducati conquista il Mondiale costruttori MotoGP 2020. Un risultato straordinario per lo storico marchio motociclistico italiano che nonostante le difficoltà di una stagione svolta in tempo di pandemia è riuscita a conquistare la ‘corona’ delle case costruttrici grazie ai piloti del Ducati Team, Pramac Racing e Reale Avintia Racing, le tre squadre della casa di Borgo Panigale che hanno preso parte alla rassegna iridata.

Un risultato che porta la prestigiosa firma di Michele Pirro. Un titolo costruito nel tempo grazie al grande lavoro del sangiovannese, da diversi anni tester ufficiale della ‘rossa’, che ha messo in campo tutta la sua esperienza nello sviluppo della moto, non facendo mancare all’occorrenza anche il suo contributo in pista dove ogni volta che è stato chiamato in causa ha dimostrato di essere all’altezza dei migliori piloti del mondo.

Proprio per queste sue performance molti top team del circus MotoGP hanno messo gli occhi sul centauro di garganico. Ad oggi Michele rimane il tester rider di punta della scuderia Ducati, ma in questa pausa invernale potrebbero aprirsi nuovi scenari per vederlo protagonista nel mondiale 2021.

Per Michele sono arrivate le felicitazioni del vice presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese: “Congratulazioni a Michele Pirro, abbracciato idealmente nel suo trionfo da tutta San Giovanni Rotondo, dove è nato, e celebrato da tutta la Puglia come campione delle due ruote”.

Anche il Sindaco Michele Crisetti non ha voluto far mancare il suo elogio per l’impresa di Michele e della Ducati: “Oggi le mie più vive congratulazioni vanno al nostro concittadino Michele Pirro, che nella sua carriera ci ha sempre abituati a successi, vittorie e standard molto alti e che torna ad emozionarci ancora. Grande Michele, sei un prezioso valore aggiunto per tutta la nostra comunità. Continua così!”, le parole piene di orgoglio del primo cittadino.