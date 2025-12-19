Una serata di grande musica e intensa spiritualità con la musica gospel

Dopo lo straordinario successo di “Natale col cuore”, martedì 23 dicembre, alle ore 20.00, nella Chiesa di San Leonardo Abate, la BCC San Giovanni Rotondo, in collaborazione con il Comune di San Giovanni Rotondo, promuove una nuova manifestazione in vista della festa più bella dell’anno.

Protagonista della serata sarà la Daunia Gospel Choir & Band, una delle realtà gospel più vive e riconosciute della Puglia, fondata e diretta da Agostino Ruscillo, Mara De Mutiis e Silvano Mastromatteo. Un repertorio coinvolgente, capace di unire spiritualità, energia e partecipazione, per regalare alla comunità un’esperienza autentica nel cuore del Natale.

«Dopo l’emozione e la partecipazione straordinaria di Natale col Cuore, abbiamo voluto continuare questo cammino – dichiara Giuseppe Palladino, Presidente della BCC San Giovanni Rotondo –. Natale con la BCC è un’occasione per ritrovarci come comunità, attraverso la musica e il messaggio universale del gospel. La nostra Banca crede fortemente nel valore delle relazioni e nel ruolo sociale che può e deve svolgere, soprattutto nei momenti più significativi dell’anno».

L’ingresso al concerto è libero.