Mons. D’Ambrosio presenta il suo nuovo libro

Questa sera, mercoledì 25 giugno 2025 alle ore 19:00, mons. Domenico Umberto D’Ambrosio, arcivescovo emerito di Lecce, presenterà, nella ‘Sala Bramante’ della BCC San Giovanni Rotondo (sede viale Aldo Moro), il suo nuovo libro intitolato “Nel deserto parlerò al tuo cuore”.

Introdurrà la serata il Presidente della BCC San Giovanni Rotondo, Giuseppe Palladino.

Interverranno Stefano Campanella direttore di Padre Pio TV, e il prof. Michele Cascavilla, ordinario di filosofia del diritto presso l’Università “Gabriele D’Annunzio” di Chieti-Pescara.

“Dopo aver letto le pagine di questo testo, – si legge nella post-fazione curata da Stefano Campanella, direttore di Padre Pio TV – il lettore potrebbe porti alcune domande. Perché, all’inizio degli anni Settanta, un giovane parroco ha deciso di lasciare la sua terra d’origine, una comunità che lo segue e che non gli fa mancare nulla, un luogo di fecondo apostolato come San Giovanni Rotondo, per “chiudersi” negli sconfinati spazi del più vasto deserto caldo del pianeta?

Come mai, mentre le nuove generazioni del clero postconciliare accoglievano e sperimentavano quella «teologia del rinnovamento», sdoganata dai documenti del “Vaticano II” dopo decenni di ostili limitazioni magisteriali e destinata a rendere più concreta l’idea di una Chiesa concepita come ponte fra Dio e gli uomini, un sacerdote di appena 31 anni ha deciso di vivere un’esperienza antitetica, di tipo eremitico, apparentemente arcaica e anacronistica?

Quale ragione ha indotto lo stesso protagonista, nel frattempo divenuto arcivescovo, a distanza di 52 anni, a cedere alle insistenze dei suoi amici, a cui aveva confidato di aver preso una serie di appunti durante la singolare parentesi nel suo ministero, e a decidere di pubblicarli, in un’epoca e in un contesto culturale, come quelli attuali, che sembrano ancora più refrattari a forme di spiritualità profonde di tipo ascetico?

La narrazione delle vicissitudini vissute e il successivo percorso esistenziale di mons. Domenico D’Ambrosio ci rivelano che, tra le motivazioni del suo viaggio dalla Puglia all’Algeria, non ci sono stati né lo spirito di avventura o di evasione né il gusto di sperimentare nuove sensazioni, bensì il desiderio di un percorso alla ricerca di una relazione intima e sensibile con Dio”.