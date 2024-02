Convegno in memoria del professor Salvatore Antonio Grifa

Ad un anno dalla scomparsa, la città di San Giovanni Rotondo ricorda il professor Salvatore Antonio Grifa, stimato docente, studioso e storico.

Il professor Grifa ha ridato vita alla Storia di San Giovanni Rotondo ed alla Puglia: le sue pubblicazioni gli valsero numerosi premi letterari e la nomina a membro dell’Associazione di Storia Patria per la Puglia.

Un popolo che dimentica il suo passato e la sua storia, lentamente ha già cominciato a morire ed è destinato a trascinarsi miseramente nel nulla del nulla

Durante il convegno, intitolato “Non c’è futuro senza memoria”, in programma per sabato 24 febbraio, alle ore 10:30, presso il Cineteatro Palladino, verranno condivise testimonianze circa la poliedrica figura del professor Grifa e del suo impegno per la nostra comunità.

L’evento metterà in luce i molteplici interessi di questo sangiovannese che ha dato tanto lustro alla sua Terra.

Michele Crisetti, sindaco di San Giovanni Rotondo, focalizzerà il suo intervento sul tema “L’amministratore e uomo di cultura”.

Rosa Di Maggio, docente e dirigente emerito di Istituti di Scuola Superiore, si soffermerà su “L’Educatore al servizio delle nuove generazioni” delineando la figura del professor Grifa nella veste di insegnante e divulgatore culturale.

Padre Mario Villani OFM, storico già direttore della Biblioteca del Convento di San Matteo Apostolo, illustrerà, invece, l’eredità culturale che il professor Grifa ha lasciato alla sua Terra: “Scritti e pubblicazioni quale eredità per le comunità del Gargano”.

Daranno il loro contributo all’incontro anche Giuseppe Piemontese, già presidente Gargano Nord della Società di Storia Patria per la Puglia, che relazionerà su “Le ricerche documentate e il ruolo nella Società di Storia Patria” e Lucia Palladino, assessore alla cultura di San Giovanni Rotondo, che porrà l’attenzione sul professor Grifa quale “Ricercatore appassionato, innamorato della sua città e del suo popolo”.

Moderatore dell’evento Giulio Michele Siena, giornalista presso l’Ufficio stampa del Comune di San Giovanni Rotondo.

La cittadinanza è invitata.