Poche ore al Vaccine Day europeo

Emiliano e Lopalco: “Domani giornata di svolta decisiva nella lotta alla pandemia”

27 dicembre 2020: una giornata storica e con un forte valore simbolico non solo per l’Italia ma per tutti i Paesi europei uniti nella lotta contro il Covid.

Partirà, infatti, domani la campagna vaccinale anti-Covid con la somministrazione del vaccino Pfizer-BioNTech agli italiani simbolo della lotta al Covid, poi si proseguirà con “gli operatori sanitari e sociosanitari, personale operante nei presidi ospedalieri, pubblici e privati, ospiti e personale delle residenze per anziani”.

Le prime 9.750 dosi di vaccino Pfizer-BioNTech, arrivate in Italia nel giorno di Natale, sono state consegnate oggi (26 dicembre) allo Spallanzani di Roma e da lì partirà la distribuzione in tutta la Penisola per il Vaccine Day.

Dopo questo atto “simbolico”, partirà la campagna vaccinale vera e propria con la consegna nei prossimi giorni di nuovi rifornimenti, che – come dichiarato dal commissario Domenico Arcuri, in conferenza stampa – saranno in consegna già “da lunedì 28. – infatti continua il commissario – Pfizer ha assicurato che in quella settimana arriveranno altre 450 mila dosi, portate direttamente dall’azienda nei 300 punti somministrazione scelte con regioni e province autonome”.

Intanto alla vigilia del V-Day la Regioni Puglia diffonde il piano di distribuzione delle prime dosi e la ASL di Foggia comunica l’organizzazione del “V-Day” e le sedi individuate sul territorio.

“Ci siamo! Domani è il giorno che potrà definire una svolta decisiva nella lotta alla pandemia.

Un giorno simbolico in cui in tutta Europa parte la vaccinazione anti Covid. Per la nostra regione sarà un test per verificare il funzionamento della macchina messa a punto per la campagna vaccinazione anti Covid”. Così il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco alla vigilia del Vaccine Day.

Il V-Day in Puglia parte dal Policlinico di Bari, alle ore 8 di domani, domenica 27 dicembre.

Dall’ingresso di viale Ennio entreranno i mezzi per consegnare le 505 dosi di vaccino assegnate alla Regione Puglia. Le prenderà in consegna la dottoressa Maria Dell’Aera, responsabile della farmacia ospedaliera, che le suddividerà nei contenitori termici destinati ai punti di vaccinazione delle 6 province pugliesi. Il vaccino in questa fase viene trasportato e conservato a una temperatura tra 2 e 8°C.

Alle ore 8.30 dall’area antistante la farmacia partiranno le auto aziendali delle ASL per la consegna dei vaccini nei punti di somministrazione individuati dalle singole aziende ospedaliere.

Alle ore 9 ci si sposterà al Centro trasfusionale dove nella sala donatori al primo piano avverrà la somministrazione del primo vaccino pugliese alla dottoressa Lidia Dalfino, dirigente medico della rianimazione Covid del Policlinico di Bari. A seguire saranno vaccinate la specializzanda Lucilla Crudele e l’infermiera Anna Ventrella in servizio al Pronto Soccorso .

Saranno presenti l’assessore alla salute della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, il direttore del Dipartimento promozione della salute Vito Montanaro e il commissario straordinario del Policlinico di Bari, Vitangelo Dattoli.

Domenica 27 dicembre, nella ASL Foggia, il vaccino anti-COVID sarà somministrato in quattro differenti sedi individuate sul territorio.

La prima somministrazione “simbolica” di 60 dosi di vaccino anti-COVID ad opera della ASL Foggia sarà effettuata dalle squadre di vaccinatori della ASL in quattro differenti postazioni dislocate sul territorio provinciale.

Il vaccino sarà inviato con mezzi aziendali, dotati di strumenti per l’idonea conservazione oltre ad un sistema di monitoraggio della temperatura, nelle sedi individuate sul territorio:

Centro vaccinale SISP ASL FG, p.zza Pavoncelli n.1 – Foggia (30 dosi); RSA nel P.T.A. di S. Marco in Lamis, via Sannicandro – S. Marco in Lamis (10 dosi); P.O. di San Severo, viale 2 Giugno – San Severo (10 dosi); IRCSS “Casa Sollievo della Sofferenza”, viale dei Cappuccini – S. Giovanni Rotondo (10 dosi).

Le attività di vaccinazione partiranno nella sede di Foggia, intorno alle ore 10,00.

I primi operatori sanitari della ASL ad essere vaccinati saranno: un Dirigente Medico del Servizio di Igiene Pubblica, un Assistente Sanitario e una Infermiera, tutti componenti delle squadre di vaccinatori.

Seguiranno: gli altri vaccinatori; alcuni operatori sanitari del 118 e delle U.S.C.A.; il direttore del Servizio di Igiene Giovanni Iannucci; il presidente provinciale dell’ordine dei Medici Alfonso Mazza; la coordinatrice delle U.S.C.A. Maria Cassanelli; il referente aziendale dei Medici di Medicina Generale Pierluigi De Paolis; il referente aziendale dei Pediatri di Libera Scelta Pasquale Conoscitore.

Negli ospedali saranno vaccinati gli operatori sanitari impegnati nei reparti COVID, mentre nella RSA di San Marco in Lamis anche alcuni ospiti.