“Potesse mai cessare”, nuovo riconoscimento per il poeta Lio Fiorentino

La lirica ispirata a Papa Francesco sarà premiata a Roma

Si svolgerà mercoledì 24 settembre, nell’ambito della Mostra Internazionale d’Arte per l’anno del Giubileo e in omaggio a Papa Francesco, il reading poetico e pittorico dal titolo “L’Atlantico incontra il Mediterraneo”.

Il nostro concittadino Lio Fiorentino, poeta dilettante che da anni calca le scene nazionali e internazionali della poesia, sarà premiato con la lirica “Potesse mai cessare”, scritta durante il periodo del Covid, che ripropone i momenti tristi vissuti da tutti noi con grande sofferenza.

parole – Lio Fiorentino

voce: Enzo Fauci – montaggio: Tonino de Gennaro

“Mi colpì tantissimo il modo in cui Papa Francesco, in Piazza San Pietro, nel marzo del 2020, completamente solo, chiese aiuto all’Altissimo” – ricorda così il nostro concittadino, pensando alla lirica composta, che fu poi realizzata anche sotto forma di video-poesia. La lirica, ispirata dal toccante gesto di Papa Francesco, fa parte della silloge “Maschere e vento” edita da Carthago.

Il riconoscimento, frutto di una selezione che ha visto partecipare poeti provenienti da tutto il mondo, fa da cornice al vernissage che si terrà nello stesso giorno, con la partecipazione principalmente di pittori italiani e brasiliani.

Il trofeo sarà ritirato dalla sorella di Lio Fiorentino, Tina, che da anni vive nel sud della Puglia e che è da sempre impegnata sul fronte dei diritti delle donne e della poesia di impegno sociale.

I due poeti, inoltre, lo scorso mese di luglio sono stati insigniti anche alla Sorbona di Parigi nell’ambito di un prestigioso premio letterario.

Questo ennesimo premio conferito al nostro poeta sangiovannese ci invita ancora una volta a riflettere sul significato della vita e sulla trascendenza, come si evince in molte delle sue poesie.

L’appuntamento è per le ore 16 di mercoledì 24 settembre, a Roma presso Palazzo Maffei Marescotti, in via della Pigna 13, a pochi passi dalla Città del Vaticano.