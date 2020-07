Regionali 2020: Antonella Laricchia promuove la candidatura di Salvatore Biancofiore

Agricoltura e Turismo i temi dell’evento targato M5S

Sarà ufficializzata sabato 25 luglio la candidatura a consigliere alla Regione Puglia di Salvatore Biancofiore, in una tappa del tour promosso da Antonella Laricchia per la sua campagna elettorale in vista delle Elezioni Regionali in programma per il 20 e 21 settembre prossimi.

Salvatore Biancofiore, già portavoce comunale del M5S nella scorsa consiliatura, è medico di continuità assistenziale e del 118, la sua professione gli ha consentito di approfondire la conoscenza dei problemi socio-sanitari che affliggono gli abitanti del territorio garganico, specialmente del Gargano Nord, dove ha prestato servizio per diversi anni. La sua sensibilità nei confronti dei cittadini svantaggiati lo ha condotto ad impegnarsi in maniera continuativa anche come volontario della Caritas parrocchiale.

«È particolarmente significativo per me condividere in questa terra – afferma Laricchia –il programma del Movimento 5 Stelle con i candidati e i parlamentari: uomini e donne che da sempre sono impegnati sul territorio, come Salvatore Biancofiore, attivista, ex consigliere comunale che viene dal mondo del volontariato, anima del civismo e dell’impegno sociale nella provincia di Foggia.

Insieme a loro riprogettiamo la Puglia e la Capitanata riportando al centro della politica regionale i cittadini e il territorio».

Dopo le voci che si sono ricorse nei giorni scorsi, la candidata pentastellata alla Presidenza della Puglia ha escluso categoricamente la possibilità di un suo passo indietro in virtù di una alleanza con il PD, auspicata anche dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Antonella Laricchia, ha parole dure verso il presidente uscente Michele Emiliano, soprattutto in merito alla gestione dell’agricoltura, e prosegue decisa la sua campagna elettorale.

L’appuntamento nella nostra città sarà occasione per affrontare e discutere su due argomenti fondamentali per il Gargano: agricoltura e turismo.

«Agricoltura e Turismo. Due settori traino dell’economia pugliese, abbandonati da anni dalla politica regionale e sui cui noi, in particolare in questo territorio, vogliamo puntare attraverso nuove strategie di sviluppo sostenibile» – dichiara la candidata presidente del Movimento 5 Stelle alla Regione Puglia presentando l’evento “Agricoltura e Turismo: strategie di sviluppo sostenibile per un territorio da valorizzare”, che si terrà a San Giovanni Rotondo, sabato 25 luglio nel Chiostro Comunale alle ore 18.30.

Interverranno oltre alla candidata presidente Antonella Laricchia, il candidato consigliere alla Regione Puglia Salvatore Biancofiore, la senatrice Gisella Naturale e il deputato Giorgio Lovecchio.