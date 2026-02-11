Ridurre le liste di attesa: una sfida di sistema

Una riflessione sulla sostenibilità delle politiche sanitarie e sulla capacità operativa del servizio pubblico

Le liste di attesa sono da tempo uno degli indicatori più sensibili della tenuta del sistema sanitario. Non misurano soltanto il tempo che intercorre tra una prenotazione e l’erogazione di una prestazione, ma riflettono l’equilibrio – spesso fragile – tra programmazione, capacità organizzativa e risposta ai bisogni assistenziali.

In questo contesto si collocano i piani sperimentali recentemente approvati dalla Regione Puglia, che prevedono un insieme articolato di azioni finalizzate al recupero delle prestazioni oltre i tempi soglia: richiamo attivo dei pazienti, ampliamento degli orari di apertura, sedute aggiuntive, verifiche di appropriatezza prescrittiva, assegnazione di target quantitativi alle aziende sanitarie. L’impianto appare strutturato e coerente, fondato su una lettura sistemica del problema.

Tali interventi si collocano nel solco dell’indirizzo politico-amministrativo indicato dal neo Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, che ha individuato nel rafforzamento dei servizi sanitari e nella tutela del diritto alla salute dei cittadini uno degli obiettivi prioritari della propria azione di governo.

L’approccio adottato affida alla governance del processo (ASL e Aziende Ospedaliere) un ruolo centrale, nella convinzione che la riduzione delle attese passi innanzitutto da una migliore organizzazione dell’offerta. Senza dati affidabili, senza tracciabilità delle rinunce e senza un monitoraggio puntuale delle prescrizioni, ogni intervento rischia infatti di rimanere parziale o episodico.

Accanto a questo quadro, emergono tuttavia alcune riflessioni che meritano di essere poste come elementi di verifica della sostenibilità delle misure adottate. È legittimo domandarsi se l’incremento degli slot disponibili, l’estensione degli orari e l’apertura su ulteriori giornate possano costituire una soluzione strutturale o se rappresentino, piuttosto, una risposta necessaria ma temporanea a un arretrato accumulato nel tempo.

In modo altrettanto naturale si pone il tema delle risorse umane. Le azioni previste presuppongono una significativa capacità di tenuta del sistema: personale disponibile, carichi di lavoro sostenibili, equilibrio tra attività ordinarie e straordinarie. La questione non riguarda solo il numero delle risorse, ma la loro continuità e la possibilità di mantenere nel medio periodo un livello di intensità produttiva elevato senza generare effetti di logoramento organizzativo.

A questo si aggiunge un ulteriore elemento, spesso implicito ma decisivo, che riguarda la capacità produttiva effettiva delle strutture pubbliche coinvolte. Ogni strategia di intervento massivo presuppone che il sistema sia in grado di sostenere volumi di attività superiori a quelli ordinariamente erogati. Diventa quindi naturale chiedersi se, in fase di programmazione, sia stata valutata in modo sistematico la produzione storica delle singole aziende, ad esempio sulla base dell’attività media svolta negli ultimi anni, e se tale capacità risulti coerente con gli obiettivi fissati.

È altresì evidente e noto che, nella definizione dei piani, la Regione ha interessato le diverse aziende sanitarie in merito alla sostenibilità delle programmazioni, raccogliendone valutazioni e contributi operativi. La pianificazione, infatti, non può prescindere dal confronto con chi è chiamato a tradurla in attività concrete e quotidiane.

Resta ora affidato alla capacità del sistema nel suo complesso il compito di dimostrare che tali programmazioni possano mantenersi nel tempo, preservando l’equilibrio organizzativo e la sostenibilità operativa. È su questa tenuta, più che sull’impianto formale dei piani, che si misurerà l’efficacia reale degli interventi avviati.

Programmare significa anche confrontare le aspettative con i dati, misurare il divario tra ciò che si chiede al sistema e ciò che il sistema ha dimostrato di poter garantire in condizioni ordinarie. È un passaggio essenziale per evitare che la pianificazione, pur accurata, rischi di rimanere una rappresentazione teorica più che una traiettoria realmente percorribile.

Porsi questi interrogativi non significa mettere in discussione l’impianto degli interventi avviati, né sottovalutarne l’importanza. Al contrario, rappresenta una forma di attenzione istituzionale che accompagna la fase sperimentale e ne rafforza il valore. Le liste di attesa non si risolvono con un singolo piano, ma con scelte coerenti, continuative e sostenibili nel tempo.

La sperimentazione può aprire una strada;

la sua efficacia dipende dalla capacità di renderla stabile.

gp