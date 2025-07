“Rifondazione in Festa” – XXXI edizione

Dal 30 luglio al 2 agosto 2025

A San Giovanni Rotondo torna, per la sua XXXI edizione, “Rifondazione in Festa”, una delle feste politiche più longeve e vitali d’Italia. Dal 30 luglio al 2 agosto 2025, nel cortile interno della Scuola Melchionda, quattro serate indimenticabili di confronto e divertimento con una miscela esplosiva di concerti, dibattiti, stand gastronomici e momenti di socialità aperti a tutti e a tutte.

Dopo il grande successo della scorsa edizione, “Rifondazione in Festa” si conferma tappa estiva imperdibile per tutto il Gargano e la Puglia; l’appuntamento più atteso per celebrare la musica, il pensiero critico, l’impegno collettivo e la gioia di ritrovarsi insieme.

Protagonista musicale assoluto sarà Lucky Salvadori, storico chitarrista di Manu Chao e figura simbolo della scena internazionale, che, sabato 2 agosto, trasformerà il palco in un vortice di suoni ribelli, ritmi meticci e energia collettiva. Ad aprire la Festa, mercoledì 30 luglio, saranno i Trelos, giovane band di San Marco in Lamis, pronta a conquistare il pubblico; seguiranno, giovedì 31 luglio, gli Zingarua maestri della patchanka, delle contaminazioni balcaniche e mediterranee; venerdì 1 agosto uno special guest che verrà reso noto nei prossimi giorni; infine, i Samen Mi Casa, che chiuderanno la Festa con un live esplosivo capace di unire le sonorità dei canti popolari pugliesi a quelle del genere Reggae e Funk.

Non mancheranno gli spazi di approfondimento e confronto, con ospiti di primissimo livello. Tra questi la giornalista Benedetta Sabene, collaboratrice di Michele Santoro e recentemente candidata alle elezioni europee con la lista “Pace, Terra e Dignità” e Giuseppe Flavio Pagano, fotografo, reporter e attivista: insieme affronteranno un’analisi critica sulla narrazione occidentale del conflitto Russo-Ucraino e del genocidio in atto a Gaza. Interverrà inoltre l’autorevole voce di Pasquale Prencipe, giurista e membro dell’osservatorio sulle condizioni di detenzione di Antigone, associazione impegnata nella tutela dei diritti fondamentali all’interno del sistema penale e penitenziario. Sabato sera chiuderà il ciclo degli incontri Maurizio Acerbo, segretario nazionale del PRC, la cui presenza da anni dona alla Festa lustro e rilievo di portata nazionale.

“Rifondazione in Festa” non rappresenta soltanto un evento, ma un’esperienza collettiva, una tradizione radicata nel tessuto sociale, che intreccia musica, cultura, socialità e impegno da oltre trent’anni. La festa è organizzata dal Partito della Rifondazione Comunista, circolo “L. Pinto” di San Giovanni Rotondo, in collaborazione con la locale formazione dei Giovani Comunisti e le associazioni Koll.Era APS, Spartaco 25 e il locale circolo “Celia Sànchez” dell’associazione nazionale di amicizia Italia-Cuba. L’ingresso è libero e gratuito.

PROGRAMMA UFFICIALE XXXI edizione di “Rifondazione in Festa”

30-31 luglio 1-2 agosto 2025, cortile interno della Scuola Melchionda

Mercoledì 30 luglio

Ore 20:00, apertura ufficiale della XXXI edizione di “Rifondazione in Festa”;

Ore 22:00, concerto dei Trelos.

Giovedì 31 luglio

Ore 20:00, Dibattito Pubblico

“CPR, repressione e DL Sicurezza: le nuove frontiere del controllo”,

con ospite:

Pasquale Prencipe, giurista e membro dell’osservatorio sulle condizioni di detenzione di Antigone;

ore 22:00, concerto degli Zingarua.

Venerdì 1 agosto

Ore 20:00, Dibattito Pubblico

“Gaza e Ucraina, due pesi due misure: i conflitti oltre la narrazione Occidentale”

con ospiti:

Benedetta Sabene, giornalista, redattrice per Servizio Pubblico di Michele Santoro;

giornalista, redattrice per Servizio Pubblico di Giuseppe Flavio Pagano, fotografo, reporter e attivista;

ore 22:00, concerto con SPECIAL GUEST.

Sabato 2 agosto

Ore 18:00, Allenamento collettivo in ricordo del compagno Eppe Merla;

ore 20:00, Comizio di Maurizio Acerbo, segretario nazionale del PRC;

ore 22:00, concerto di Lucky Salvadori, storico chitarrista di Manu Chao.

ore 23:30, live di chiusura dei Samen Mi Casa.