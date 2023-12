Ritorna il “Natale in Grotta”

A 800 anni dalla prima rappresentazione del presepe di Greccio

La settima edizione del “Natale in Grotta” si svolgerà il 20 dicembre 2023, a partire dalle 14.30, nella splendida ambientazione di Valle della Monaca.

Si tratta di un evento organizzato dall’associazione Difesa Salute presieduta da Giuseppe Placentino con il patrocinio del Comune di San Giovanni Rotondo. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare sui temi della disabilità, sul valore della fede e della tradizione cristiana, in un contesto territoriale in cui la presenza di San Pio da Pietrelcina ha dato vita a un messaggio spirituale che si è irradiato in tutto il mondo.

Come ogni anno saranno protagonisti i ragazzi diversamente abili. Essi saranno parte attiva nella processione che si snoderà lungo il sentiero della valle, situata al confine con San Marco in Lamis, per accompagnare la statuetta in cera di Gesù Bambino, appartenuta e benedetta da Padre Pio, verso la Grotta dei Picone.

La reliquia sarà portata da fr. Rinaldo Totaro OFM Cap, guardiano del convento di Santa Maria delle Grazie, e da don Leo Abbascià, parroco di Sant’Onofrio Anacoreta. La loro riflessione sarà incentrata sugli 800 anni dalla prima rappresentazione del presepe vivente di Greccio ad opera di San Francesco d’Assisi. A rendere più suggestivo il ricordo dell’evento ci sarà il ritorno dei figuranti provenienti da Sant’Elia a Pianisi (Cb); una presenza che rafforza il gemellaggio Puglia/Molise nel nome di Padre Pio.

L’edizione di quest’anno vedrà la partecipazione di un ricco parterre di ospiti d’onore con Massimo Boldi, attore, comico e produttore cinematografico, che sarà affiancato dalla giornalista Rai Simona Rolandi, conduttrice della Domenica Sportiva, e dall’attrice pugliese Maria Moscatelli. Il momento della deposizione del bambinello nella culla della grotta rupestre sarà allietato dalle note e dalle voci di Claudio Bettocchi, in arte Cinatra, cantautore, musicista sassofonista e manager di grandi artisti, e Lino Rufo,bluesman con importanti collaborazioni nella scena musicale italiana. Saranno inoltre presenti Gianfranco Mileto, autore documentarista e cantautore, e lo scultore sangiovannese legato a Padre Pio Michele Miglionico. L’iniziativa sarà ripresa da diverse emittenti televisive.

Come raggiungere la location: impostare google maps all’indirizzo Valle della Monaca Gargano Trekking (località Calderoso San Marco in Lamis).

Per il percorso di 600 metri verso la Grotta del Picone, su un graduale dislivello, si consiglia un abbigliamento adatto ai sentieri montani.