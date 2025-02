San Giovanni Rotondo e il Giubileo protagonisti alla BIT

Presentato il video spot promozionale e il programma ufficiale degli eventi nella città di San Pio

Si è tenuta ieri durante una conferenza stampa alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano, nell’area conferenza dello stand Puglia, la presentazione del video spot promozionale per il Giubileo 2025 a San Giovanni Rotondo e del programma ufficiale degli eventi “Giubileo 2025 a San Giovanni Rotondo: Pace|Diritti Umani|Cibo|Povertà”. La presentazione ha visto la partecipazione di Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia, Luca Scandale, direttore generale Pugliapromozione e Gennaro Tedesco, assessore alla Cultura e Turismo del Comune di San Giovanni Rotondo, ed è stata accolta con grande interesse da parte del pubblico.

Un momento assai significativo della conferenza è stato l’annuncio di Aldo Patruno del ritorno della Borsa Internazionale del Turismo Religioso a San Giovanni Rotondo: un’opportunità straordinaria per il territorio del Gargano, che rafforza l’immagine della città di San Pio come meta imprescindibile di pellegrinaggio e di turismo religioso e culturale.

Filippo Barbano, sindaco di San Giovanni Rotondo, ha espresso grande soddisfazione per la notizia: «Siamo entusiasti di sapere che la Borsa Internazionale del Turismo Religioso tornerà a San Giovanni Rotondo. Abbiamo la speranza che ciò possa realizzarsi già nel 2025, l’anno del Giubileo, in cui il nostro territorio avrà un’opportunità straordinaria di crescita. Lavoreremo affinché questo accada e faremo tutto il possibile per accogliere i pellegrini e i turisti con calore e professionalità».

«Siamo davvero soddisfatti della nostra partecipazione alla BIT, un momento di grande visibilità in cui abbiamo avuto modo di raccontare il meglio della nostra città. Lo spot promozionale ha ricevuto un’accoglienza più che positiva, segno che il nostro messaggio ha colpito nel segno: un grande successo per San Giovanni Rotondo. L’annuncio di Aldo Patruno segna un passo significativo per il futuro, non solo della nostra città, ma di tutto il Gargano. Con il programma di eventi e iniziative del Giubileo 2025 continua, con ancora maggiore forza, il nostro impegno quotidiano nella promozione di una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani. È una responsabilità che ci assumiamo con orgoglio, come anche quella di lavorare instancabilmente per valorizzare la storia, le tradizioni, la spiritualità, il Borgo Antico e le bellezze naturali che ci circondano», ha sottolineato Gennaro Tedesco, assessore alla Cultura e Turismo.

La presentazione alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano ha confermato l’attenzione crescente verso la città di San Giovanni Rotondo come destinazione di turismo religioso e culturale, in vista del grande evento del Giubileo 2025, che si aprirà ufficialmente, nella città di San Pio, il 28 febbraio con l’inaugurazione della mostra “Il Giubileo in Capitanata, tra passato e contemporaneità”.