Scossone in Giunta: si dimette Chindamo

L’ex assessore ai Lavori Pubblici prende le distanze dal nuovo ‘patto’ di maggioranza

Colpo di scena inatteso a Palazzo San Francesco: l’assessore ai Lavori Pubblici Pasquale Chindamo ha rassegnato le dimissioni. La decisione è scaturita all’indomani dell’allargamento della maggioranza voluto dal sindaco Crisetti che a detta di Chindamo “non rispetta la volontà popolare“.

Una grave perdita per la Giunta che da poco aveva trovato la quadra con la nomina di un nuovo assessore all’urbanistica per arrivare in tranquillità alla fine del mandato previsto per la primavera del prossimo anno.

“Dopo aver portato a termine tutti i progetti iniziati non ho altra scelta che abbandonare il sogno di una città normale” scrive l’ormai ex assessore che nelle elezioni del 2019 contribuì con 255 preferenze all’elezione di Michele Crisetti.

In un lungo post sui social Chindamo ha spiegato nel dettaglio i motivi del suo abbandono:“Sono arrivato alla fine di questa esperienza, difficile, impegnativa, irta di ostacoli ma, pur sempre, formativa. Ho deciso di rassegnare le mie dimissioni al Sindaco motivando le stesse con la non condivisione della scelta politica relativa all’allargamento della maggioranza, così sovvertendo la volontà dei cittadini. Quattro anni orsono mi sono candidato contribuendo, con ben 255 voti, alla vittoria del Sindaco Crisetti improntando la richiesta di voto, anche, sul distinguo politico tra Crisetti e Mangiacotti. Oggi questo distinguo per altri è venuto meno ma non per me. Per me è impossibile accettare di continuare a ricoprire la carica di assessore in un mutato progetto in cui non mi riconosco nei valori politici. Lascio con la consapevolezza di aver fatto tantissimo ma non tutto. Di sicuro ho impegnato tutto me stesso, la mia volontà e la mia integrità per svolgere al meglio il prestigioso ruolo assegnatomi. Consegno alla città importanti opere già completate e altre che mi hanno spinto a proseguire in questo mese al fine di vederne completato l’iter. Mi riferisco ai lavori di bitumazione già in corso in molte strade cittadine, ai lavori di rigenerazione urbana della zona ‘Travaglio’ (progetto esecutivo consegnato il 19 aprile con inizio lavori entro fine settembre 2023), ai lavori del CIS di Piazza Europa (inizio lavori entro marzo 2024), ai lavori del CIS circonvallazione (inizio lavori entro marzo 2024), nonché, un mega progetto da 1 milione di euro (finanziamento PSR regione Puglia) per la sistemazione dei tratturi, la riqualificazione di Via S. Pertini, il nuovo arredo urbano di Corso Umberto che vedrà, entro il mese di giugno 2023, anche la messa a dimora di 14 alberi, e tanto altro ancora. Permettetemi, a questo punto, un doveroso e caloroso ringraziamento a tutti i dipendenti comunali. Ma l’abbraccio più grande è per voi, miei amati concittadini: con voi e per voi ho vissuto momenti difficili ma emozionanti, abbiamo superato difficoltà e abbattuto barriere grazie al PEBA. Oggi penso di aver restituito a tutti noi una città migliore di come l’ho ereditata e spero che si possa continuare in questo percorso di crescita e sviluppo, soprattutto, morale“.