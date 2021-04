Scuola: DDI estesa fino a fine anno

La nuova ordinanza del presidente Emiliano lascia ancora alle famiglie la facoltà della scelta

Da lunedì la Puglia passerà in zona arancione e, come da disposizioni del dell’ultimo Decreto Legge approvato in Consiglio dei Ministri, dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021 nelle zone gialla e arancione, l’attività in presenza è garantita ad almeno il 70 per cento degli studenti, fino al 100 per cento.

Il presidente della Regione Puglia, per limitare i contagi, ha valutato che è necessario consentire alle famiglie di richiedere la didattica digitale integrata in alternativa alla didattica in presenza fino alla fine dell’anno scolastico, prolungando di fatto l’ordinanza in vigore fino al 30 aprile.

L’intenzione era già trapelata nei giorni scorsi, quando Michele Emiliano aveva ribadito che“è un diritto costituzionale delle famiglie quello di proteggere la propria salute durante una pandemia, tutto ovviamente fatto con criterio e buon senso e senza mai dire che DAD è meglio di quella in presenza, ci mancherebbe”.

Nel pomeriggio di oggi il governatore della Puglia ha emanato l’ordinanza num. 121. che dispone quanto segue: