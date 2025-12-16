Scuola di Atletica Leggera: nasce la U.S. Atletica San Giovanni Rotondo

Nuovo anno, nuovo nome, nuovi obiettivi per la Scuola di Atletica Eppe Merla

Quello appena trascorso è stato un anno pieno di soddisfazioni per la Scuola di Atletica Leggera Polisportiva Eppe Merla di San Giovanni Rotondo.

La scuola, che conta al momento più di cinquanta iscritti, è stata protagonista di numerosi eventi sportivi nella nostra città e in Capitanata. Ultima in ordine di organizzazione la gara podistica Stelle in Corsa, competizione per giovanissimi tenutasi lo scorso 27 settembre che ha registrato più di duecento presenze tra ragazzi e ragazze dai 5 ai 13 anni di età. La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, è ormai un appuntamento fisso per lo sport cittadino.

Ma quello che sta volgendo a termine è stato un anno che ha visto gli atleti della Scuola cimentarsi con sfide sempre più stimolanti, impegnative, ma soprattutto piene di emozioni.

Lo scorso giugno accompagnati dai coach e dalle loro famiglie, da sempre loro primi sostenitori, hanno preso parte come ospiti ad uno dei più importanti meeting nel mondo dell’atletica leggera, il Golden Gala: nel tempio sportivo del Teatro Olimpico di Roma i runner della scuola sangiovannese si sono misurati con i campioni dell’atletica internazionale, ma soprattutto con i loro sogni.

Tra gare cittadine e provinciali, l’evento che ha decisamente lasciato il segno è stato lo stage sportivo di quattro giorni nella splendida cornice di Rivisondoli, in Abruzzo.

Completamente distaccati da social e distrazioni esterne, accompagnati esclusivamente da preparatori atletici, gli atleti della Scuola si sono immersi nello sport allo stato più puro. Con allenamenti mirati, anche in condizioni meteo precarie, hanno potuto toccare con mano la bellezza di un allenamento quotidiano in pista, si sono confrontati con i loro compagni, ma soprattutto con sé stessi, hanno imparato a riconoscere i loro limiti e, sportivamente, hanno provato a superarli.

Ma non c’è crescita senza cambiamento.

Il 2026 porterà per la Scuola di Atletica Leggera un’entusiasmante novità, che ci viene raccontata direttamente dallo staff della scuola.

“Dopo tre anni in cui siamo stati onorati di portare il nome del compianto Eppe Merla, di cui ricorderemo sempre la grandezza, la correttezza e l’amore per questa disciplina, e che continueremo ad onorare con i colori diventati ormai simbolo di questa scuola, è giunto per la nostra società il momento di camminare, anzi correre da sola. Per questo siamo felici di annunciare la nascita dell’U.S. Atletica San Giovanni Rotondo”.

“Una nuova società che” continuano gli organizzatori “cambia nome, ma continuerà a fondarsi sugli stessi valori che ci hanno da sempre caratterizzato: disciplina, rispetto, collaborazione reciproca, amore per lo sport in tutte le sue forme”.

Una nuova sfida che è stata già accolta con entusiasmo dai giovani tesserati e dalle loro famiglie, nonché dal nuovo direttivo “e che”, concludono i coach della nuova società “ci auguriamo possa essere uno stimolo per la nostra città e per le istituzioni ad avvicinarsi sempre di più a quella che è ormai una realtà sportiva nuova ma già fortemente consolidata”.