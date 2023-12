In uscita il terzo libro di Donato Cassano

Dopo “Cinque Sogni“ e“La Puglia in 17 sillabe“ Donato Cassano ha dato alle stampe la sua terza fatica letteraria dal titolo “Sete – La mia anima brucia”.

Nel volume, edito da Ensemble, casa editrice di Roma, la silloge poetica si presenta, agli occhi del lettore, densa e corposa ma allo stesso tempo fluisce limpida ed eterea.

L’istinto poetico anela sempre le vette dello spirito, brama sondare le trame invisibili dell’uomo e la sua misteriosa natura. Quando ci si addentra nella forma delle passioni e nella dimensione onirica, l’autore sembra suggerire al lettore che la poesia è lo specchio del vivere ma mai del reale.

Accanto a mediazioni terrene è la parola a farsi materia corporea e sanguigna, si innalza il desiderio spirituale che come una forza invisibile permea e dà forma all’insondabile.

La poesia si fa elemento creatore in una continua trasfigurazione sensoriale, è magma che brucia, è linfa che irrora, diventa terra, luce, sangue, preghiera, cade nel buio della fine, precipita nell’oblio fino a sprofondare nelle sabbie mobili del nulla eterno per poi tornare a volare e sperare nel Cielo, in un continuo vortice di visioni.

Nel poeta si nasconde un conflitto interiore tra preghiera e passione, istinto e volontà, cielo e terra, e la poesia diventa mezzo e strumento di ricerca e riflessione. Il desiderio di comprendersi attraverso la scrittura diventa quasi una necessità, e nel cercare di placare questa “Sete” esistenziale l’uomo può ritrovare se stesso, nella parabola eterna dell’essere e del morire.

Prossimamente sarà disponibile anche l’audiolibro su Audible con voiceover artist Francesco Ventura e musiche di Michele Piano che impreziosisce alcune delle poesie contenute nella raccolta.

Donato Cassano, medico di medicina generale, è nato a San Giovanni Rotondo (FG) nel 1983. Amante della poesia e della filosofia, sostiene che la missione del poeta-scrittore è quella di svelare agli uomini le verità nascoste. Nel 2012 ha vinto il concorso di poesia ‘Barriere’ organizzato dalla nostra associazione culturale ‘Cambio Rotta’, con la poesia “Uomo senza nome”.

Il libro è disponibile presso la Cartolibreria Steduto e sui canali di vendita online (Amazon, La Feltrinelli, Mondadori).