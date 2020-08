Smart Graduation Day: un premio per chi si è laureato durante il lockdown

Il Comune di San Giovanni Rotondo aderisce all’iniziativa promossa dalla Regione Puglia

La Città di San Giovanni Rotondo aderisce all’iniziativa SMART GRADUATION DAY, in collaborazione con la Regione Puglia e Anci Puglia, per riunire in una cerimonia pubblica da tenersi nella prima decade di Settembre gli studenti universitari di San Giovanni Rotondo che si sono laureati a distanza durante il lockdown in una qualunque Università degli Studi, rinunciando alla discussione pubblica della tesi ed alla proclamazione del conferimento del titolo di Dottore. Durante la cerimonia ci sarà la consegna di un Premio simbolico.

«Nei mesi scorsi abbiamo vissuto un momento davvero drammatico. – dichiara il sindaco Michele Crisetti – Più volte mi sono trovato a pensare ai ragazzi che si sono laureati in maniera telematica, senza poter festeggiare in grande come di solito si fa in occasioni del genere. Smart Graduation Day nasce per poter regalare a tutti questi studenti la possibilità di vivere, seppure in maniera diversa, la gioia della condivisione per aver conseguito un titolo così importante e gratificante come la laurea. Invito quanti si sono laureati durante il lockdown a compilare il form e a partecipare alla cerimonia. Io ci sarò per congratularmi personalmente con ciascuno di voi, vi aspetto!» – conclude il primo cittadino.

Il premio sarà assegnato alle studentesse e agli studenti che hanno conseguito il titolo di laurea triennale o magistrale in modalità telematica nell’anno accademico in corso, in Università e Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica della Puglia e non, che presenteranno domanda di partecipazione secondo le seguenti modalità.

Per aderire all’iniziativa tutti i laureati delle sessioni “Covid-19” dovranno far pervenire la propria candidatura entro le ore 12.00 del giorno 20 agosto 2020, alla pec comune.sangiovannirotondo.protocollo@pec.rupar.puglia.it, compilando e allegando alla mail il modello di partecipazione predisposto dal Comune di San Giovanni Rotondo.

I laureati e le laureate dovranno inoltre compilare la seguente domanda di iscrizione online.

Smart Graduation Day – Domanda di iscrizione

Tutte le informazioni relative allo svolgimento dell’evento saranno comunicate per tempo agli interessati mediante mail.