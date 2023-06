Percorso enogastronomico alla scoperta del rosato di Puglia, Molise, Basilicata e Abruzzo

Tipicità per la valorizzazione dei territori



La strada interregionale del vino rosato

La tipicità nel nostro Paese gioca un ruolo determinante, ma per valorizzarla al meglio bisogna puntare su identità, cultura e consapevolezza. È questo il senso dell’evento che si terrà a San Giovanni Rotondo venerdì 14 luglio 2023, un grande evento dedicato al vino rosato. Un vino che unisce quattro territori: Puglia, Molise, Basilicata e Abruzzo, quattro regioni attraversate anche dalla Via Francigena e dai tratturi percorsi per la Transumanza dai pastori con mandrie e greggi.

Saranno numerose le cantine ospiti della prima edizione di “Strade di-Vino…Rosato”. Tutte produzioni di grande qualità che rappresenteranno la Puglia, il Molise, la Basilicata e l’Abruzzo.

I visitatori avranno la possibilità di degustare il vino e di incontrare direttamente i produttori, ci sarà anche spazio per il food ed eventi collaterali. “Strade di-Vino…Rosato” si svolgerà in Corso Regina Margherita, nel centro storico della città, strada recentemente sottoposta ad un importante intervento di rigenerazione urbana. Sarà un modo per vivere al meglio l’intera arteria, cuore del borgo antico. Prima dell’evento si svolgerà un convegno di inaugurazione dove è prevista la partecipazione di istituzioni e autorità del mondo enogastronomico.

L’idea degli organizzatori è quella di lanciare i presupposti per la realizzazione di una “strada interregionale del vino rosato”, che insieme ad altri prodotti e peculiarità rendono unite e uniche le regioni del sud. È necessaria un’alleanza agricoltura e turismo per promuovere le produzioni tipiche non solo del Gargano, favorire l’incoming di visitatori che sono alla ricerca non soltanto del mare, ma anche dei borghi, dei centri storici e di uno stile di vita di qualità e dall’alto valore sociale.

L’evento,“Strade di-Vino…Rosato”, è organizzato dall’associazione Amici di Bacco di San Giovanni Rotondo, partner Opuswine e Chalet dei Gourmet, main sponsor Partesa e con il patrocinio del Comune di San Giovanni Rotondo.