“Tre volte sicuri”

Vaccini anti covid: in Puglia accelerazione per le terze dosi

Prosegue in tutta la Puglia l’attività per le somministrazioni dei vaccini anti covid, con una accelerazione per le terze dosi, con un aumento degli orari, delle sedi e dei giorni di apertura degli hub.

Il Dipartimento di Salute regionale ha dato attuazione alla circolare del Ministero che porta a 5 mesi il tempo per la terza dose del vaccino anticovid, a prescindere dal vaccino usato., e con le nuove disposizioni è stata aggiornata anche la platea dei cittadini che possono accedere al richiamo.

Per le persone dai 40 anni in su le attività per la somministrazione della terza dose di vaccino anticovid, erano partite in tutta la Puglia il 22 novembre, prevedendo per questa fascia di età sia la prenotazione che l’accesso diretto presso le sedi vaccinali nei giorni e negli orari di apertura.

Ora che la struttura commissariale nazionale ha autorizzato la terza dose anche per gli under 40, da domani, mercoledì 1 dicembre, la Regione Puglia aprirà le prenotazioni per la dose di richiamo a tutte le persone dai 18 anni in su che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno cinque mesi.

Proseguono in parallelo le sessioni di vaccinazione con terza dose per le forze dell’ordine, con chiamata diretta da parte delle amministrazioni competenti, e le somministrazioni dedicate al personale scolastico, universitario, che sono in corso in tutta la Puglia secondo il modello “scuola per scuola”, organizzato in sinergia tra i Dipartimenti di prevenzione delle Asl e Ufficio scolastico regionale e provinciali.

Forte l’impulso alla campagna vaccinale è dato anche dalla vaccinazione con terza dose dei cittadini con fragilità presso i centri specialistici di cura delle strutture ospedaliere, che stanno contattando e vaccinando pazienti, caregiver e familiari conviventi.

A dare spinta alla campagna vaccinale anche con il coinvolgimento dei medici di medicina generale e delle farmacie che hanno aderito all’iniziativa.

Accanto alla terza dose, particolare attenzione nelle disposizioni regionali è riservata alla popolazione che deve ancora ricevere la prima somministrazione di vaccino anticovid. Saranno i medici di medicina generale a contattare i loro assistiti ancora non vaccinati svolgendo un ruolo attivo di informazione e coinvolgimento nella campagna.

Anche a San Giovanni Rotondo proseguono le somministrazioni della terza dose per le categorie previste dal Ministero della Salute. Dato il gran numero di utenti che si recano quotidianamente all’Hub vaccinale in via Leandro Giuva, arriva dal sindaco l’invito alla cittadinanza ad accedere al servizio tramite prenotazione, per garantire la massima sicurezza degli operatori e degli utenti stessi oltre che il regolare svolgimento delle attività.

Dal punto di vista dei contagi desta preoccupazione l’ultimo report di monitoraggio locale aggiornato al 28 novembre e pubblicato sui canali social dal Comune di San Giovanni Rotondo che evidenzia un aumento rapido e generalizzato del numero di nuovi casi di infezione con 77 cittadini positivi e 78 in quarantena.

Ricordiamo che si può prenotare la somministrazione della dose di vaccino (prima o di richiamo) attraverso: