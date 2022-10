Turismo sostenibile in area marina protetta, se ne parla in un convegno

Il 4 e il 5 novembre verranno presentati i risultati del corso organizzato dal Parco del Gargano

Si è conclusa la prima edizione del TuSAMP, il corso organizzato dall’Ente parco in partnership con l’Università degli Studi di Foggia e la Società Italiana di Scienze del Turismo. I risultati verranno presentati durante un convegno in programma a San Giovanni Rotondo.

Il corso si inserisce nell’ambito del protocollo d’intesa che l’Ente parco nazionale del Gargano ha sottoscritto con l’Università di Foggia al fine di sviluppare azioni sinergiche, per condividere, pianificare e attuare interventi finalizzati alla collaborazione in specifiche attività ovvero nella ricerca, nella didattica, nella formazione continua e d’eccellenza, nell’internazionalizzazione e nel supporto al sistema economico produttivo delle aree protette.

Nato per favorire l’acquisizione di conoscenze e di informazioni utili a sviluppare una sempre maggiore attenzione verso i temi della sostenibilità – ovvero di uno sviluppo e di una gestione dei processi economici basati sulla tutela dell’ambiente e dei suoi assetti – il corso TuSAMP ha come obiettivo l’informazione e la formazione degli operatori economici del territorio e di nuovi professionisti per lo sviluppo e la gestione sostenibili del turismo nelle Aree Marine Protette e in particolare in quella di Tremiti.

Si tratta di un percorso formativo che mira a rispondere alla necessità – sempre più urgente – di coniugare lo sviluppo e la gestione delle attività economiche con la tutela del patrimonio ambientale, culturale e sociale dei territori e mitigare gli impatti che i flussi turistici, se non correttamente gestiti, possono determinare sul contesto complessivo in cui l’esperienza turistica si svolge: l’ambiente naturale, l’economia locale, la dimensione socio- culturale della comunità ospitante.

Di seguito il programma:

Auditorium “Maria Pyle” della Chiesa di San Pio, 4-5 novembre 2022

Venerdì 04 Novembre 2022

8.30 – 9.30 Welcome coffee e registrazione partecipanti

Moderatore: Saverio SERLENGA

9.45 – 10.15 Indirizzi di saluto

Francesco Dileo, Ofm Cap. Rettore del Convento

Michele Crisetti, Sindaco del Comune di San Giovanni Rotondo

Pasquale Pazienza, Presidente dell’Ente parco nazionale del Gargano

Giuseppe Calabrese, Sindaco del Comune “Isole Tremiti”

Lucia Maddalena, Direttrice del Dipartimento di Economia, Management e Territorio – Unifg

10.30 – 12.00 “Orientamenti del turismo italiano e ipotesi operative nell’AMP Tremiti”

Fabrizio Antolini, Presidente della SISTUR

Nicola Boccella, Università “La Sapienza” di Roma

Salvatore Capasso, Direttore dell’Istituto per il Mediterraneo del CNR di Napoli

Claudio Berardi, Ten. del Corpo Genio della Marina Militare

Sabato 05 Novembre 2022

9.30 – 12.00 “Sviluppo sostenibile in AMP di Tremiti tra regolamentazione, controllo e opportunità”

Alessandro Giannì, Direttore Campagne Greenpeace Italia

Monica Contegiacomo,Ente Parco nazionale del Gargano

Vincenzo Leone,Amm. Comandante Direzione Marittima di Puglia e Basilicata

Marino Masiero, Direttore di “Marina del Gargano” – porto di Rodi Garganico

Matteo Iacovelli, Associazione MareVivo