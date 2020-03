Nel Santuario di San Giovanni Rotondo messe in forma privata e in diretta tv

Disposizioni per le Celebrazioni Eucaristiche nell’emergenza Coronavirus

In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana, emanati in data odierna, in tutte le chiese conventuali della Provincia religiosa di Sant’Angelo e Padre Pio dei Frati Minori Cappuccini sono sospese fino al 3 aprile prossimo le celebrazioni delle Messe aperte al pubblico, pur garantendo l’apertura delle chiese per la preghiera personale.

Nel Santuario di San Giovanni Rotondo saranno regolarmente garantite le Celebrazioni Eucaristiche delle ore 7,30, delle ore 11,30 e delle ore 18,00 che, sebbene non aperte alla partecipazione dei fedeli, saranno comunque trasmesse in diretta da Padre Pio Tv (emittente nazionale che trasmette sui canali 145 del digitale terrestre, 445 di TivùSat e 852 di Sky) e da Tele Radio Padre Pio (emittente regionale, che trasmette sul digitale terrestre in Puglia sul canale 71).

San Giovanni Rotondo, 8 marzo 2020

