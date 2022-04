Rinnovo delle Esenzioni Ticket per Reddito

Avviso per gli utenti di San Giovanni Rotondo

I cittadini che hanno diritto all’esenzione per motivi di reddito sono inseriti automaticamente negli elenchi degli esenti che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta ricevono direttamente dal sistema informativo Tessera Sanitaria (TS) del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Al momento della prescrizione il medico verifica telematicamente il diritto all’esenzione e riporta il relativo codice sulla ricetta.

Il Dipartimento Salute della Regione Puglia ha prorogato la scadenza per il rinnovo annuale dei certificati di esenzione ticket per reddito per tutta la durata dell’emergenza sanitaria.

Con la fine dell’Emergenza Sanitaria termina quindi anche la proroga degli attestati provvisori di esenzione per reddito validi fino al 31 marzo 2022.

Dal 1° aprile, le certificazioni di esenzione per reddito per i seguenti codici: E01, E02, E03, E04, E94, E95, E96 saranno rinnovate automaticamente per gli aventi diritto. Per verificare se la propria esenzione è stata rinnovata automaticamente o per autocertificare la propria esenzione è possibile utilizzare i servizi on line della Regione Puglia ai quali si accede con Spid o con CNS-TS.

Il servizio di autocertificazione esenzioni per reddito consente di autocertificare on-line la propria condizione per esercitare il diritto all’esenzione ticket per motivi di reddito per le prestazioni specialistiche e per i farmaci, consentendo di procedere autonomamente e senza doversi recare presso uno sportello ASL. Il servizio è utile per gli assistiti che ritengono di possedere i requisiti per usufruire dell’esenzione, ma non sono presenti negli elenchi degli esenti forniti annualmente ai medici di base dal Sistema “Tessera Sanitaria” ai sensi del D.M. 11/12/2009.

In alternativa al servizio online, sarà possibile presentarsi allo sportello Anagrafe assistiti del Distretto Socio-Sanitario della Asl di appartenenza.

Le esenzioni per patologia o per invalidità, invece, continuano ad essere valide fino alla loro eventuale scadenza, riportata sulla certificazione rilasciata dalla ASL in precedenza.

La Direzione del Distretto Socio Sanitario di San Giovanni Rotondo invita gli utenti a seguire le seguenti indicazioni

Come già detto, gli attestati provvisori di esenzione per reddito (codici E01, E02, E03, E04, E94, E95, E96) scadono con il termine della proroga e con la cessazione dell’emergenza sanitaria.

Per chi ne ha diritto, il rinnovo è automatico ma occorre verificare di essere presenti in elenco.

Ecco cosa fare dal 1° aprile 2022

Gli utenti che intendono verificare o richiedere il rilascio della certificazione di esenzione ticket per reddito, prima di recarsi alla ASL, devono rivolgersi al proprio medico di famiglia per verificare se sono presenti nella lista degli aventi diritto, trasmessa a tutti i medici di famiglia dal ministero delle finanze.

Se il medico di famiglia accerta che effettivamente tali utenti sono presenti nella lista di chi ha diritto all’esenzione ticket, gli interessati non dovranno recarsi allo sportello della ASL;

Se l’utente, dopo la verifica del proprio medico, non compare nella lista di coloro che risultano già esenti e ritiene comunque di aver diritto all’esenzione ticket per reddito, può:

utilizzare il servizio di autocertificazione online disponibile sul Portale della Salute;

richiedere al medico curante, un attestato di “non inclusione nella lista ministeriale degli esenti” e con questa attestazione presentarsi allo sportello della ASL per autocertificare, sotto la propria responsabilità, la condizione economica e richiedere il rilascio della certificazione di esenzione ticket per reddito, valida fino al 31 marzo 2023.

I disoccupati (ossia tutti coloro che hanno perso un lavoro da dipendente) non sono tenuti a passare preventivamente dal medico di famiglia ma possono utilizzare lo sportello online o recarsi allo sportello della ASL per il rilascio della Certificazione di Esenzione

L’autocertificazione e la richiesta di esenzione ticket per reddito possono essere presentate dal 01/04/2022 in poi, senza limiti di tempo.

La richiesta della Certificazione di Esenzione Ticket deve essere accompagnata da copia di un documento di identità del richiedente e copia delle tessere sanitarie di ciascun componente della famiglia di cui si richiede l’esenzione.

Chi non possiede più i requisiti di reddito per l’esenzione ticket è responsabile dell’uso improprio del codice e non può più richiedere al proprio medico di apporlo sulle ricette.

CHI HA DIRITTO ALL’ESENZIONE PER MOTIVI ECONOMICI?

E01: esenzione per visite ed esami specialistici.

Ne hanno diritto le cittadine e i cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro.

E02: esenzione per visite ed esami specialistici.

Ne hanno diritto le persone disoccupate e i familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

E03: esenzione per viste ed esami specialistici e per l’acquisto di farmaci.

Ne hanno diritto le persone titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico.

E04: esenzione per viste ed esami specialistici e per l’acquisto di farmaci.

Ne hanno diritto le persone titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant’anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

E94: esenzione totale o parziale per l’acquisto di farmaci.

Ne hanno diritto le persone appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo complessivo fino a 18.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico.

E95: esenzione totale o parziale per l’acquisto di farmaci.

Ne hanno diritto le persone di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro.