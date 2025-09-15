Cammino del Due Conventi

Lunedì 22 settembre la quarta edizione

Si terrà lunedì 22 settembre, a cavallo dei festeggiamenti in onore di San Matteo a San Marco in Lamis (21 settembre) e San Pio a San Giovanni Rotondo (23 settembre) la quarta edizione del Cammino dei due Conventi.



La manifestazione, organizzata dall’associazione San Giovanni Rotondo Francigena, valorizza il sentiero “dei due conventi” che connette i Santuari di San Matteo Apostolo e San Pio, in uno dei percorsi naturalistici del territorio più suggestivi tra quelli che si diramano dalla via Micaelica del Gargano.

Un evento che unisce simbolicamente le comunità di San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis contribuendo ad ampliare e diversificare le attività dei festeggiamenti dedicati ai due Santi Patroni.

Il programma prevede:

Ore 15.00 Ritrovo al Santuario di San Matteo (San Marco in Lamis), benedizione a cura dei Frati Minori di San Matteo e partenza del cammino;

Ore 18.00 arrivo al Santuario di San Pio da Pietrelcina (San Giovanni Rotondo) e inizio veglia.

Partecipazione libera e aperta. Percorso di 8 km circa, adatto ad escursionisti esperti.

Si consigliano: acqua, cappellino, scarpe da trekking, bastoncini.

Sono invitate associazioni, camminatori e pellegrini. I dettagli logistici saranno comunicati sui canali social dell’associazione San Giovanni Rotondo Francigena, organizzatrice dell’evento.

Il Sentiero dei due Conventi ha una lunghezza di circa 6km e parte dalla frazione di Borgo Celano toccando il prezioso vivaio forestale di Borgo Celano, e risale il versante sud di Montenero fino al punto panoramico di Coppa l’Arena, dal quale si gode di una magnifica vista sul Golfo di Manfredonia e verso la Puglia meridionale. Qui, nel brullo paesaggio dell’altopiano carsico, il sentiero si innesta per un tratto sulla Via Francigena e infine scende verso il centro abitato di San Giovanni Rotondo, proprio in prossimità del Santuario di San Pio. Insomma, un sentiero che permette di apprezzare, ancora una volta, la diversità biologica, di paesaggi e storico-culturale del Gargano.

Lo scorso anno il Ministero del Turismo ha accolto la richiesta presentata dal Comune di San Giovanni Rotondo per l’inserimento del “Sentiero dei due Conventi” nella rete dei Cammini religiosi italiani.