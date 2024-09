Novena di San Pio 2024

Festa di San Pio e ottavo centenario delle Stimmate di San Francesco: due eventi di grande portata spirituale

“Dalle Ferite la Vita Nuova”, il tema della Novena per la Festa di San Pio da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo di quest’anno 2024, per ricordare gli ottocento anni delle Stimmate di San Francesco d’Assisi (1224-2024), un evento centrale nella storia del Cristianesimo che collega profondamente San Francesco a San Pio, entrambi noti per aver vissuto il mistero delle stimmate.

Riportiamo di seguito il programma completo delle celebrazioni.

FESTA DI SAN PIO DA PIETRELCINA 2024

Solenne Novenario 2024

Dal 14 al 21 settembre, ogni giorno

Chiesa inferiore di San Pio da Pietrelcina

ore 17,15: Santo Rosario (sabato e domenica chiesa superiore);

ore 17,45: Novena presso l’insigne reliquia del corpo del Santo

presiede: Fr. Rinaldo Totaro, OFM Cap., Guardiano del Convento di San Pio



Dal 14 al 21 settembre

Chiesa San Pio da Pietrelcina

14 Settembre

ore 18,00: Celebrazione eucaristica

presiede Fr. Massimo Fusarelli,

Ministro Generale dei Frati Minori

15 Settembre

ore 18,00: Celebrazione eucaristica

presiede Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Francesco Neri,

Arcivescovo di Otranto

16 Settembre

ore 18,00: Celebrazione eucaristica

presiede Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Vito Piccinonna,

Vescovo di Rieti

17 Settembre

ore 18,00: Celebrazione eucaristica

presiede Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Felice Accrocca,

Arcivescovo di Benevento

18 Settembre

ore 18,00: Celebrazione eucaristica

presiede Fr. Francesco Piloni,

Ministro Provinciale dei Frati Minori di Umbria e Sardegna

19 Settembre

ore 18,00: Celebrazione eucaristica

presiede Fr. Alessandro Mastromatteo,

Ministro Provinciale dei Frati Minori di Puglia e Molise

20 Settembre

ore 18,00: Celebrazione eucaristica

presiede Fr. Guido Fineschi, OFM,

Guardiano del Santuario de “La Verna”

21 Settembre

ore 18,00: Celebrazione eucaristica

presiede Fr. Maurizio Placentino,

OFM Cap., Consigliere Generale

17 settembre

“Impressione delle Stimmate di San Francesco d’Assisi”



in diretta da La Verna

ore 11:30: Santa Messa

presiede Fr. Massimo Fusarelli,

Ministro Generale dei Frati Minori

Chiesa Santa Maria delle Grazie

ore 20,45: momento di preghiera

20 settembre

“Commemorazione delle Stimmate di San Pio da Pietrelcina”

Chiesa Santa Maria delle Grazie

ore 10,00: celebrazione eucaristica

presiede Fr. Francesco Dileo,

OFM Cap., Ministro Provinciale di Sant’Angelo a Padre Pio

21 settembre

Santa Messa per i benefattori, il personale e i degenti di Casa Sollievo della Sofferenza



Chiesa San Pio da Pietrelcina

ore 11,30: celebrazione eucaristica

presiede Mons. Franco Moscone,

Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, Presidente di Casa Sollievo della Sofferenza e Direttore generale dei Gruppi di Preghiera

Tutte le Celebrazioni saranno trasmesse in diretta su Padre Pio Tv: