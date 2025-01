“Orti di Puglia”: dalla Regione in arrivo 36.000 euro

Il progetto premia tre orti urbani di prossima realizzazione a San Giovanni Rotondo

Il Comune di San Giovanni Rotondo ottiene tre importanti finanziamenti da 12.000 euro ciascuno, per un totale di 36.000 euro complessivi,nell’ambito del progetto “Orti di Puglia”, promosso dalla Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 10/2024 e della DGR n. 1383/2024. Questi contributi permetteranno di avviare importanti interventi per la realizzazione di tre orti urbani, spazi che uniscono agricoltura sostenibile, educazione ambientale e inclusione sociale, nelle aree degli I.C. “Pascoli-Forgione” e “Dante-Galiani” e del Centro sociale-polivalente Emma Francavilla, quest’ultimo a completamento del progetto Re.Spi.R.O. promosso dal locale circolo di Legambiente “Lo Sperone”.

«Ritengo che i finanziamenti ottenuti rappresentino un traguardo significativo per San Giovanni Rotondo: gli orti urbani, per la nostra città, non significano soltanto uno strumento di riqualificazione del verde pubblico, ma anche un mezzo per promuovere pratiche agricole sostenibili e favorire luoghi di aggregazione e socialità» – dichiara il vicesindaco e assessore all’Agricoltura Michele Longo.

«Siamo orgogliosi che un progetto che punta a valorizzare il nostro territorio e sensibilizzare i cittadini, specialmente i più giovani, ci premi. Ringrazio l’Ufficio Agricoltura, rappresentato dalla dott.ssa Carmela Strizzi, per il meticoloso impegno e perseveranza: attraverso questo progetto, intendiamo valorizzare l’agricoltura urbana come leva per il benessere collettivo e la salvaguardia dell’ambiente», conclude Longo.

Il progetto “Orti di Puglia” si inserisce in un quadro più ampio di politiche regionali, a sostegno dei Comuni pugliesi, volte a migliorare la qualità della vita nei centri urbani, promuovendo pratiche agricole sostenibili e recuperando spazi cittadini dismessi e/o inutilizzati. Attraverso questa iniziativa, i Comuni pugliesi sono incentivati a sviluppare orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici, promuovendo, al contempo, l’educazione alimentare, la biodiversità e il consumo di prossimità.