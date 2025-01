Calcio| Clamoroso: Biancofiore-Stornarella non si giocherà

La squadra dei 5 Reali Siti, capolista del campionato, si ritira dal torneo

Ha del clamoroso quanto successo nelle ultime ore: domani alle 15.00 allo stadio comunale “Antonio Massa” si sarebbe dovuto disputare il big match del campionato di 2nda Categoria tra la capolista Virtus Stornarella e la compagine sangiovannese dell’ASD Biancofiore, un match atteso e che siamo sicuri avrebbe regalato un grande spettacolo sul rettangolo di gioco tra le due squadre più forti del torneo.

Ebbene con un comunicato emanato nella giornata di ieri il Comitato regionale FIGC PUGLIA ha annullato ufficialmente la gara tra il Biancofiore e lo Stornarella alla luce della rinuncia al campionato della società dei 5 Reali Siti, capolista fino ad ora del campionato a + 2 proprio sul Biancofiore.

Dietro la decisione della società problemi di carattere economico, con alcuni sponsor che si sono tirati indietro, che hanno costretto la società ad alzare bandiera bianca non avendo più risorse a disposizione per il prosieguo della stagione.

Tra i ragazzi di mister Pollino, che a questo punto con il 3-0 che arriverà a tavolino diventano la nuova capolista del campionato a quota 32 punti, c’è comunque un po’ di rammarico e dispiacere per la situazione societaria degli avversari, per una lotta che poteva essere bella e serrata fino all’ultimo sul campo da gioco.

I biancoblù dopo questo riposo forzato dunque se la vedranno in trasferta sul difficie campo di Rodi Garganico. L’obiettivo a questo punto è chiaro ma mancano ancora molte giornate al termine della stagione ed è bene tenere alta la guardia in un torneo che, come abbiamo visto, non regala nulla a nessuno.