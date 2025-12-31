Il 2025 raccontato da SanGiovanniRotondoNET.it

﻿Un anno di notizie… scelte per voi dalla nostra Redazione

SanGiovanniRotondoNET.it entra nel 2026 avvicinandosi al ventesimo anno di attività. Dal 2006 il portale segue in modo continuativo la vita cittadina e, anche nel corso dell’ultimo anno, ha rappresentato un punto di osservazione delle dinamiche locali e non solo.

Informare con spirito di servizio verso la comunità resta il principio che guida il nostro lavoro. Numerose, come ogni anno, le notizie pubblicate per raccontare le principali vicende della città: dalla politica alla cultura, dallo sport alla cronaca, dall’attualità agli eventi.

Ai lettori che continuano a seguirci con attenzione e partecipazione va l’augurio di un sereno 2026 da parte della nostra Redazione.

GENNAIO

L’anno si apre con la notizia dell’accorpamento dell’Istituto Comprensivo “Melchionda-De Bonis” all’IC “Pascoli-Forgione” a partire dall’anno scolastico 2025/2026. È quanto deciso dal nuovo Piano di Dimensionamento scolastico approvato dalla Regione Puglia a fine anno, che ha previsto, inoltre, anche l’accorpamento della scuola dell’infanzia di via Lauriola all’IC “Dante Galiani”.





Ornella Parolini, professore ordinario di Biologia Applicata presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, è il nuovo direttore scientifico dell’IRCCS Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza. Subentra al professor Angelo Luigi Vescovi.

Quattro studentesse sangiovannesi Benedetta Scaramuzzi, Chiara De Lisi, Antonietta Lecce e Romina Doko sono tra le eccellenze selezionate dalla Fondazione Italia USA per il premio America Giovani, l’importante riconoscimento per il talento universitario che viene assegnato ogni anno a mille neo laureati in tutta Italia.





FEBBRAIO

A febbrario iniziano a palesarsi le prime crepe per la maggioranza guidata da Barbano: in Consiglio Comunale l’accapo riguardante il nuovo piano di gestione dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana non viene approvato. Dopo due ore di accesa discussione l’accapo è stato votato favorevolmente solo da 7 consiglieri di maggioranza mentre altri 10 consiglieri hanno espresso il loro voto contrario. È il preludio ad una lunga crisi di governo.





L’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza si riconferma anche per il 2025 primo classificato tra gli ospedali del Mezzogiorno nell’annuale classifica italiana dei World’s Best Hospitals (“I migliori ospedali del mondo”) redatta dalla rivista americana Newsweek, in collaborazione con la società Statista, leader mondiale nella ricerca, raccolta ed elaborazione dati statistici.



“Ai vostri ricatti non ci sto! È quello che mi sento di dire pubblicamente, e ho detto, ad alcuni consiglieri comunali che hanno determinato questa crisi amministrativa. Ci vediamo in aula, ognuno deve assumersi le proprie responsabilità”, così Barbano si è sfogato sui social all’indomani della crisi di maggioranza.



MARZO

Approvato in Consiglio Comunale il bilancio e le nuove tariffe Tari. Divergenze nella maggioranza.

Cambi di casacca tra le fila della maggioranza. Si spostano gli equilibri degli esiti delle urne.

Michele Pirro pronto ad una nuova esaltante stagione nel CIV Superbike alla ricerca dell’ennesimo alloro della carriera.







In fiamme l’auto del capogruppo consiliare del PD Matteo Masciale. Solidarietà e vicinanza da parte di cittadini e istituzioni. Pochi giorni dopo sarà la volta dell’auto del coordinatore cittadino dell’MPS Pio Cisternino ad andare in fumo per mano ignota. Sotto accusa il ‘rovente’ clima politico in città a seguito della crisi di maggioranza.



I Comuni della Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo promuovono una manifestazione di solidarietà per Gaza. “Il Gargano per Gaza” è il nome dato all’iniziativa per dire NO al massacro, Sì al rispetto del Diritto Internazionale e alla fine dell’occupazione in Palestina.

Nel Consiglio Comunale del 31 marzo il Sindaco rompe il silenzio riferendo che “non ci sono più le condizioni per proseguire l’esperienza amministrativa con alcuni soggetti della maggioranza eletta”. Nell’assise del 3 aprile si palesa la crisi con la fuoriuscita di In… formazione e Rifondazione.

APRILE

Padre Pio viene traslato dalla vecchia cripta di Santa Maria delle Grazie alla Chiesa inferiore dela basilica a lui dedicata. Tanta gente ha preso parte alla solenne cerimonia in questo anno giubilare.





Inaugurata la nuova Pet Tac in Casa Sollievo. L’apparecchiatura è stata interamente donata dalla “Padre Pio Foundation of America” di Cromwell, nel Connecticut, un’organizzazione benefica americana attiva da 47 anni che, grazie ai propri benefattori, sostiene da sempre l’Ospedale fondato da Padre Pio a San Giovanni Rotondo.







L’ASD Biancofiore è promosso in Prima Categoria. Il Real retrocede in seconda.

Il runner sangiovannese Paolo Latiano torna negli States per correre la maratona di Boston dopo l’esperienza a New York di qualche anno fa.



Muore Papa Francesco, il cordoglio della città di San Giovanni Rotondo e il ricordo del suo viaggio pastorale nei luoghi di San Pio nel 2018.





MAGGIO

È ormai crisi conclamata a Palazzo di Città. Le opposizioni invocano le dimissioni mentre Barbano apre ad altre forze politiche nel tentativo di salvare il salvabile. Va in scena un altro Consiglio Comunale ricco di colpi di scena. Il Sindaco si mostra anche nervoso con la stampa, in particolare con la nostra Redazione, in occasione dell’annuncio delle dimissioni, comunicate e smentite.

Dal sindaco e dal suo “staff” (?) uno schiaffo all’intelligenza di chi fa informazione e dei cittadini.

Robert Francis Prevost, americano, è il nuovo Papa. Avrà il nome di Leone XIV.



Arrivano le attese dimissioni di Filippo Barbano, per lui 20 giorni a disposizione per tentare di trovare una nuova maggioranza.

GIUGNO

Soddisfazioni nel volley con l’Academy SGR maschile che viene promossa in serie D.



Barbano ritira le dimissioni e forma una nuova maggioranza grazie all’ingresso di Mimmo Longo e Mimmo Gemma. Maxi rimpasto in giunta: fuori Gennaro Tedesco e Giovanni Scaramuzzi, oltre ai dimissionari Maria Mangiacotti e Samuele Zichella, dentro Antonio Carriera, Roberta Cocola, Elisa Urbano e Teresa Ricciardi. A un anno dal voto stravolta la geografia politica di governo.





Gli attivisti storici lasciano il Movimento 5 Stelle a seguito del nuovo assetto in consiglio comunale ed in giunta. Rifondazione parla di accordo fuori natura con il centrodestra. I segretari di Forza Italia e Noi Moderati contestano l’ingresso dei propri rappresentanti in maggioranza.

La sorgente di Largo Piscine a servizio del verde urbano. L’acqua potrà essere utilizzata a scopo irriguo per piante e aree pubbliche, lo studio condotto da locale circolo di Legambiente in collaborazione con Medra Servizi.



Il Consiglio Comunale ha votato all’unanimità la revoca alla cittadinanza onoraria a Benito Mussolini.

LUGLIO

Tentata rapina alla gioielleria del centro commerciale I mandorli. Nessun ferito tra operatori commerciali e clienti.

In un tragico incidente stradale perde la vita Antonio Squarcella, ex sindaco di San Giovanni Rotondo dal 2000 al 2004.

Addio a Gino Mangiacotti storicolo volontario della Protezione Civile cittadina e fondatore del gruppo soccorritori Gamma 27.



Giorni di paura e apprensione in città a causa di numerosi incendi che hanno colpito le aree verdi montane a ridosso del centro abitato. Vigili del fuoco e canadair in azione giorno e notte per domare le fiamme. Evacuati in via precauzionale diverse abitazioni in zona 167 e in via Lauriola e via Crisetti. .







Nasce l’Asd San Giovanni Rotondo: fusione societaria tra l’Academy Rocco Augelli e l’ASD Biancofiore.

Monsignor D’Ambrosio in udienza da Papa Leone: un regalo per i 60 anni di ordinazione sacerdotale.

AGOSTO

La “C” di “Casa”, una lettera aperta, che accoglie e cura. Al suo interno sono raffigurati il Fondatore, Padre Pio da Pietrelcina, e la facciata monumentale dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza: presentato il nuovo logo dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza

Polemica per il cartellone di eventi estivi a detta di tutti scarno e non all’altezza nell’anno giubilare.

La nuova compagine amministrativa intanto approva le nuove tariffe Tari, tra le proteste dei commercianti, ed è ancora alla ricerca della quadra.

SETTEMBRE

Michele Pirro abdica dal trono del CIV. È Delbianco il nuovo campione italiano. Per il sangiovannese comunque una stagione piena di soddifazioni con la vittoria mondiale della Ducati in MotoGP.

Continuano gli episodi di degrado sociale e di microcriminaità in città. Cittadino malmenato e mandato in ospedale da un gruppo di ragazzini. Bici e monopattini sfreccianti sul corso principale con alcuni espisodi di investimenti. È allarme sicurezza. Il nostro reportage sulla villetta-discoteca.



Casa Sollievo si conferma primo Ospedale Smart del sud Italia



Il procutatore Gratteri a San Giovanni Rotondo ospite della Bcc. Da lui un monito per una cultura della legalità e della lotta alle mafie.

“Paesaggio onirico fra cielo e terra” di Salvatore Marchesani alla Biennale di Messina. I colori del Gargano sbarcano in Sicilia con il dipinto dell’artista sangiovannese.

Puliamo il Mondo 2025: a San Giovanni Rotondo non si svolge il consueto appuntamento di fine settembre con la campagna di volontariato ambientale promossa da Legambiente.

OTTOBRE

Impiantato in Casa Sollievo il primo orecchio bionico con tecnologia robotica. L’intervento su una donna pugliese di 55 anni.

Emergenza criminalità nel centro storico: accoltellato un cittadino straniero.

Un 2025 da incorniciare per il giovane ciclista sangiovannese Samuele Lombardi.

Scarse precipitazioni e fonti sotto stress, AQP mette in atto ulteriori riduzioni di pressione su tutta la rete.

Tribuna del ‘Massa” di nuovo chiusa al pubblico. Polemiche per l’ordinanza sindacale che ha revocato la precendente ordinanza, che solo una settimana, prima aveva formalizzato la riapertura della tribuna dello stadio comunale dopo anni di chiusura per inagibilità.

NOVEMBRE

Scossa di terremoto: per precauzione evacuate le scuole cittadine.

Elezioni regionali: Antonio Decaro è il nuovo Governatore della Puglia. Nessun sangiovannese eletto. Maria Fiore prima dei non eletti nelle liste del PD. Michele Longo non riesce a scalzare Rosa Barone nel M5S.

Dopo 17 mesi termina l’avventura di Filippo Barbano alla guida della città: dalla svolta al fallimento in 520 giorni. Decisive le firme di 9 consiglieri comunali per mandare a casa l’amministrazione.



Casa Sollievo sempre più ‘rosa’: 3 bollini per l’attenzione dedicata alle patologie femminili



Antonio Incollingo nominato Commissario Prefettizio. Si accuperà dell’amministrazione cittadina fino alle prossime elezioni. Per lui seconda esperienza nella nostra città dopo essere subentrato a Costanzo Cascavilla nel 2019.

DICEMBRE

Benito Ripoli abbandona il palco dopo 60 anni di carriera. Tre serate di musica e spettacolo per l’addio alle scene di uno dei padri del folk locale.

Preoccupazione per la vertenza di Casa Sollievo della Sofferenza. Il personale proclama lo stato di agitazione dopo la notizia del cambio di tipologia di contratto a partire dal 1° marzo 2026.



L’incontro in Prefettura tra management, Regione e sindacati alla ricerca di una conciliazione si conclude con un nulla di fatto.

Una lunga fiaccolata di solidarietà ha attraversato le vie del centro di San Giovanni Rotondo, coinvolgendo migliaia di cittadini, personale sanitario e amministratori locali, in un’unica grande manifestazione a sostegno della Casa Sollievo della Sofferenza e dei suoi lavoratori.

Il presidente Michele Emiliano convoca un incontro in Regione con il presidente della Task force per l’occupazione, Leo Caroli, il direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, il direttore generale di Casa Sollievo della Sofferenza, Gino Gumirato, il direttore amministrativo della Asl Foggia Michelangelo Armenise, gli esperti della Task Force e i rappresentanti sindacali.

Si apre un diaologo costruttivo: la direzione strategica della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza ha accolto l’invito di Michele Emiliano e dell’assessore alla sanità Raffaele Piemontese, a non modificare il contratto di lavoro applicato al personale del comparto sanitario e le organizzazioni sindacali, al termine della riunione, hanno revocato lo sciopero proclamato per il 9 gennaio 2026.



Tre appuntamenti per immergersi nell’Arte, lasciarsi emozionare dalla Musica e vivere la magia dell’espressione creativa del Teatro… il tutto attraverso lo sguardo femminile. Torna il Rotondo Art Festival del M° Christian Grifa, quest’anno sotto il titolo emblematico di “WomArt” per celebrare le donne che, con il loro talento e coraggio, hanno segnato indelebilmente la storia dell’arte e della cultura.